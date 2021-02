Reliq Health Technologies, Inc. schließt neuen Vertrag mit kalifornischem Pflegemanagement-Netzwerk mit 50 Kliniken und mehr als 500 Ärzten

HAMILTON, ONTARIO, 16. Februar 2021 / - Reliq Health Technologies Inc. (TSXV:RHT oder OTC:RQHTF oder WKN:A2AJTB) („Reliq“ oder das „Unternehmen“), ein wachstumsstarkes globales Unternehmen für Telemedizin, das innovative Lösungen der virtuellen Gesundheitsversorgung für den milliardenschweren Gesundheitssektor entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass es einen neuen Vertrag mit einem kalifornischen Pflegemanagement-Netzwerk unterzeichnet hat, welches 50 Kliniken und mehr als 500 Ärzte in Kalifornien umfasst. Dieses Netzwerk bietet eine kulturell angepasste, technologiegestützte Gesundheitsversorgung für Senioren in ganz Kalifornien, die der asiatisch-amerikanischen Community angehören.

„Wir freuen uns sehr, unseren Service an der Westküste auszubauen und vor allem durch den Einsatz unserer bedarfsgerechten, mehrsprachigen Lösungen iUGO Care und iUGO Home die Bedürfnisse von Medicare- und Medicaid-Patienten sowie privat versicherten Patienten in der asiatisch-amerikanischen Community in Kalifornien zu erfüllen“, erklärt Dr. Lisa Crossley, CEO von Reliq Health Technologies, Inc. „Mit unserer hoch skalierbaren iUGO Care-Plattform sind Ärzte, die diese Community betreuen, in der Lage, Patienten mit komplexen Bedürfnissen in ihrem eigenen Heim und in ihrer bevorzugten Sprache zu betreuen und ihnen mehrsprachige Dienste wie Remote Patient Monitoring (RPM), Chronic Care Management (CCM) und Behavioural Health Integration (BHI) anzubieten. Mit iUGO Home können die Fallmanager des Netzwerks Senioren beim Älterwerden in ihrer vertrauten Umgebung unterstützen und ihnen mit der Bereitstellung von mehrsprachigen persönlichen Notrufdiensten und diversen Apps (Sturzerkennung, Erinnerung an die Einnahme von Medikamenten, Geofencing) ein sicheres und unabhängiges Leben ermöglichen. Wir wollen ab März mit der Aufnahme von Patienten beginnen und rechnen mit durchschnittlichen Einnahmen in Höhe von 40 US-Dollar pro Patient pro Monat.“

Über Reliq Health

Reliq Health Technologies ist ein wachstumsstarkes global tätiges Telemedizinunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen Lösungen für die virtuelle Gesundheitsversorgung im mehrere Milliarden Dollar schweren Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. Die von Reliq entwickelte leistungsfähige iUGO Care-Plattform unterstützt bei der Koordinierung von Versorgungsleistungen und bei der bürgernahen virtuellen Gesundheitsversorgung. iUGO Care bietet Patienten mit komplexen Gesundheitsproblemen eine hochwertige Pflege im eigenen Heim, um einerseits eine raschere Genesung sowie eine Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und deren Angehörigen zu ermöglichen und andererseits die Pflege- und Betreuungskosten zu senken. iUGO Care ermöglicht eine Fernübertragung von Patientenüberwachungsdaten in Echtzeit und versetzt das Behandlungspersonal damit in die Lage, rechtzeitig zu intervenieren und so kostenintensive Einweisungen ins Spital sowie Notarzteinsätze zu vermeiden. Die Aktien von Reliq Health Technologies werden an der Börse TSX Venture unter dem Börsenkürzel RHT, am OTC-Markt unter dem Börsensymbol RQHTF und in Deutschland unter der WKN A2AJTB gehandelt.