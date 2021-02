Sweet Earth beginnt mit wichtigen Forschungsarbeiten an CBD-Bioverfügbarkeit

DGAP-News: Sweet Earth / Schlagwort(e): Studie Sweet Earth: Sweet Earth beginnt mit wichtigen Forschungsarbeiten an CBD-Bioverfügbarkeit 16.02.2021 / 09:28

(CSE: SE)



VANCOUVER, British Columbia. 16. Februar 2021 - Sweet Earth Holdings Corp. (CSE: SE) (FSE: 1KZ1) (OTCQB: SEHCF) ("Sweet Earth", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen zusammen mit NAVCO Pharmaceuticals Limited ("Navco"), einem akkreditierten Labor in Burlington, Ontario, mit der Bioverfügbarkeitsforschung an CBD-Isolat und für ein weites Partikelgrößenspektrum bei CBD begonnen hat. Dem Unternehmen ist bekannt, dass die Bioverfügbarkeit von CBD-Haut- und Muskelprodukten durch Hautpermeationsprozesse im Zusammenhang mit Nanopartikel-Abgabesystemen erheblich beeinflusst wird. Als Branchenführer bei der Entwicklung hochwertiger CBD-Produkte für anspruchsvolle Kunden verpflichtet sich Sweet Earth auch zur führenden wissenschaftlichen Forschung an der Wirksamkeit der CBD-Produkte.

Die Bioverfügbarkeit der Hautpflegeprodukte hängt von zwei unterschiedlichen Anwendungsmethoden ab: topisch und transdermal. Während die topische Anwendung die Wirksamkeit von CBD und die Absorption der Cremes und Muskelmassepräparate des Unternehmens auf die oberste Hautschicht begrenzt, kann die transdermale Penetration bis in den Blutkreislauf reichen. Sweet Earth hat es sich zur Aufgabe gemacht, Produkte bereitzustellen, die die Haut durchdringen, um eine überlegene Wirksamkeit zu erzielen.

Forschung und Entwicklung ("F & E") mit Navco werden die neuesten Simulationswissenschaften nutzen, wobei der Schwerpunkt auf Partikeln in Nanogröße liegt. F & E wird die Bioverfügbarkeit von Hautcremes messen, um die quantitative Permeation von Arzneimittelmolekülen oder gelösten Stoffen durch Polymermembranen und Haut zu bestimmen und zu validieren. Die Forschung wird wichtige Beziehungen zwischen Haut, pharmazeutischen Wirkstoffen, Molekülgröße und Formulierung bestimmen, indem die Absorption und Diffusion der Haut- und Muskelpflegeprodukte von Sweet Earth gemessen wird. Die Ergebnisse werden in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung bekannt gegeben, die das Unternehmen auch für seine Produkte anwenden wird.