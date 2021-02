NEXE produziert kompostiberbare Einweg-Gesichtsmasken

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 16. Februar 2021 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), eines der führenden Unternehmen im Bereich der pflanzenbasierten Materialforschung und moderner Fertigungstechnologien, hat mit der Entwicklung und dem Prototyping einer kompostierbaren Einweg-Gesichtsmaske (die "NEXE Maske") als Reaktion auf die aktuelle COVID-19-Pandemie begonnen. Bei der Entwicklung der NEXE Maske wird NEXE auf bestehende Kooperationen in den Bereichen Polymerwissenschaft, pflanzenbasierte Materialien und kommunale Kompostierung zurückgreifen, die bereits für den NEXE Pod genutzt wurden. Um dieses Ziel zu unterstützen, hat NEXE auch neue Kooperationen mit führenden Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) initiiert.

NEXE hat erste Prototypen entwickelt und wird sich in den kommenden Monaten auf die Entwicklung einer voll funktionsfähigen kompostierbaren Einweg-Gesichtsmaske konzentrieren, die den internationalen Standards im Gesundheitswesen entspricht. Der für die Herstellung benötigte Platz kann problemlos in NEXEs neuer, erweiterter Produktionsstätte untergebracht werden, und es werden im Rahmen des Projekts mehrere Neueinstellungen im technischen Bereich erwartet. Das Unternehmen strebt die Fertigstellung eines funktionsfähigen Prototyps im Jahr 2021 an. Mit den Mitteln, die im Rahmen der Finanzierung im Dezember 2020 aufgebracht wurden, und den Einnahmen aus den Optionsscheinausübungen verfügt NEXE über ausreichende Mittel, um die Entwicklung der NEXE-Maske abzuschließen.

Es wird geschätzt, dass im Zuge der COVID-19-Pandemie derzeit jeden Monat mehr als 100 Milliarden Gesichtsmasken (1) entsorgt werden. Die überwiegende Mehrheit davon besteht aus nicht kompostierbarem Polypropylen, das Jahrzehnte oder Jahrhunderte braucht, um abgebaut zu werden und Mikroplastikverschmutzung hinterlässt. Während Masken ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen COVID-19 sind, verursachen diese Einwegmasken auch erheblichen Deponiemüll oder verschmutzen Seen, Flüsse, Meere und Böden. Der globale Markt für Einwegmasken übersteigt im Jahr 2020 70 Mrd. USD (2), mehr als doppelt so viel wie der Markt für Einweg-Getränkepads.