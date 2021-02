^ DGAP-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Anleihe The Grounds Real Estate Development AG: Emittierte Wandelanleihe über EUR 12 Mio. wurde deutlich überzeichnet

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

The Grounds Real Estate Development AG: Emittierte Wandelanleihe über EUR 12 Mio. wurde deutlich überzeichnet



Berlin, 16. Februar 2021 - Der The Grounds Real Estate Development AG (ISIN DE000A2GSVV5) liegen nach Ablauf der Bezugsfrist (1. Februar bis 15. Februar 2021) und der anschließenden Privatplatzierung Zeichnungsanmeldungen für sämtliche 12.000 Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennwert von EUR 12.000.000 vor. Die Emission ist deutlich überzeichnet. Aufgrund der Überzeichnung sind Großaktionäre der Gesellschaft in einem erheblichen Umfang von ihren ursprünglichen Zeichnungsankündigungen zurückgetreten, um so die Investorenbasis der Gesellschaft weiter auszubauen.

Die vollständig platzierte Wandelanleihe im Volumen von EUR 12.000.000,00 ist bei einer Laufzeit von drei Jahren mit einem Zinssatz von 6 Prozent pro Jahr ausgestattet. Gewandelt werden kann zu einem Preis von EUR 3,20 je Aktie. Am 18. Februar 2021 soll die Wandelanleihe zum Handel in das Freiverkehrssegment Quotation Board der Börse Frankfurt einbezogen werden.

Der erzielte Nettoemissionserlös soll hauptsächlich zur Finanzierung des Erwerbs neuer Immobilien in Deutschland und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.



Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("Securities Act") registriert worden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.



Kontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@thegroundsag.com

Web: www.thegroundsag.com



