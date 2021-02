Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: ProSiebenSat.1 denkt über einen Verkauf nach. ++ 1&1 Drillisch erreicht einen Meilenstein. ++ Die WTO hat eine neue Chefin. ++ Der DAX müht sich vorwärts.

> USA | Gestern war Presidents‘ Day in den USA und an der Wall Street ruhte der Handel. Heute um 15.30 Uhr geht es weiter.> Termine & Impulse | Heute um 11 Uhr werden die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland veröffentlicht. Gerechnet wird im Vorfeld mit 60 Punkten, zuletzt lag der ZEW-Index bei 61,8 Zählern. ++ Ebenfalls gegen 11 Uhr erfahren wir, wie sich das Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union im vierten Quartal 2020 entwickelt hat. Die Konsensschätzung liegt bei -0,7 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Quartal. ++ Ebenfalls einen Blick wert ist die Bekanntgabe des Empire State Manufacturing Index, der Auskunft über die Lage im produzierenden Gewerbe des US-Bundesstaates New York gibt. Gegen 14.30 Uhr ist es soweit.