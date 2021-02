von Lukas Kane, Autor bei Equity.Guru am 10. Februar 2021

Das Phase-1-Bohrprogramm wurde im Dezember 2020 abgeschlossen und umfasste insgesamt 1.505 m Reverse-Circulation (RC)-Bohrungen in 9 Bohrlöchern.

Die Ergebnisse für alle 9 Bohrlöcher sind in der Pressemitteilung vom 9. Februar 2021 enthalten; alle Bohrziele waren sog. "Step-outs" von historischen Bohrlöchern innerhalb der Main Zone.

"Step-out-Bohrprogramme haben einen festen Ausgangspunkt, von dem aus die Mineralisationszone vergrößert werden soll", erklärt Under Valued Equity, "Infill-Bohrprogramme dienen dazu, das Vorhandensein der Mineralisation zwischen den Step-out-Bohrungen zu bestätigen."

Grob gesagt, wenn sich ein Unternehmen für ein "Step-Out" entscheidet - anstatt für Infill-Bohrungen - dann zeigt es damit seine Ambitionen, die Ressource zu vergrößern, und nicht den Wunsch, die Zuversicht in die bekannte Mineralisation zu erhöhen.

Highlights der Bohrungen, die am 9. Februar 2021 bekanntgegeben wurden:

• JES-20-32 - 94,6 m mit 1,6 g/t Au von 57,9 bis 152,5 m, inkl. eines hochgradigen Kerns von 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Silber von 57,9 bis 67,1 m;

• JES-20-33 - 41,2 m mit 1,1 g/t Au von 57,9 bis 99,1 m, inkl. eines hochgradigen Kerns von 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag von 71,6 bis 74,8 m;

• JES-20-36 - 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag von 96,1 bis 120,5 m, inkl. eines hochgradigen Kerns von 9,2 m mit 6,3 g/t Au und 192 g/t Ag von 96,1 bis 105,2 m, inkl. 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag von 96,1 bis 97,6 m.

Im Jahr 2021 ist das Ziel von Tocvan, beim Pilar Gold-Silber-Projekt weitere Konsistenz der Gehalte zu demonstrieren.

"Sonora ist eine freundliche Rechtssprechung, die von der Bergbaukultur durchdrungen ist", schrieb Nolan, "Sie ist derzeit für fast 37% der jährlichen Goldproduktion Mexikos verantwortlich (der größte Gold-Anteil des Landes)."

TOC Investor-Highlights:

• Kontrolliert ein unterexploriertes mexikanisches Gold-Silber-Asset

• Nur 25 Millionen Aktien im Umlauf

• Bullische Makro-Indikatoren für Gold

• Das Management hat eine magische Mischung aus Rock-Kickern und Deal-Makern

• Eine Mikro-Marktkapitalisierung von 14 Millionen kanadischen Pesos.

• Das Pilar-Gold-Silber-Grundstück ist ein epithermales Projekt. Hydrothermale Flüssigkeiten, die Gold und Silber mit sich führen, werden durch die bereits existierenden Strukturen transportiert, um zu mineralisierten Adern zu werden.

Ist Gold noch ein Ding?

Der Goldpreis, der heute bei $1840 USD/Unze gehandelt wird, liegt um $260 USD über dem Preis vom Februar 2020, aber um $170 USD/Unze unter dem Preis vom August 2020.

In gewissem Maße ist Bitcoin ein konkurrierender Rohstoff.

Wir verwenden das Wort "Rohstoff" hier sehr locker - da niemand erfolgreich den intrinsischen Wert von Bitcoin erklärt hat - oder warum Bundesregierungen ihn nicht in die Irrelevanz regulieren werden.

Große Nachrichten letzte Woche: Elon Musk hat $1,5 Milliarden Bargeld in Bitcoin umgetauscht.

Ertrunken in dieser Nachricht, war eine kurze Erklärung in Teslas kürzlicher 10k Einreichung:

"Im Januar 2021 haben wir unsere Investitionspolitik aktualisiert, um uns mehr Flexibilität zu geben, um unsere Barmittel weiter zu diversifizieren und die Rendite zu maximieren", erklärte Tesla. "Wir können einen Teil dieser Barmittel in bestimmte alternative Reserve-Assets investieren, einschließlich digitaler Vermögenswerte, Goldbarren, Gold-ETFs und andere Vermögenswerte, wie in der Zukunft festgelegt."

Gold ist eine Wette gegen den US Dollar.

Ein Jahrhundert lang war er die globale Reservewährung.

Das geht nun zu Ende.

"Wenn Sie $41 Milliarden für 10 Jahre entbehren können, wird unsere Regierung Ihnen gerne fast (aber nicht ganz) 1% Zinsen dafür zahlen, dass Sie Ihr Geld halten", berichtet The Street.

"Unnötig zu sagen, dass diese Auktionen immer weniger Interesse auf sich ziehen", fügt The Street hinzu, "Wenn es wahrgenommen wird, dass die USA Schwierigkeiten haben, Geld zu leihen, könnte das die Zinsen nach oben drücken, und das können wir uns sicherlich nicht leisten, da wir $27 Billionen Schulden haben - bald $30 Billionen Schulden, wenn Biden sein $1,9 Billionen schweres Konjunkturprogramm verabschiedet".

Man kann Gold nicht drucken.

Es wird immer schwieriger, Gold zu finden.

Die Goldminenproduktion sank im Jahr 2020 um 3% von 3.300 Tonnen auf 3.200 Tonnen, teilweise aufgrund von Pandemieprotokollen in den Minen.

"Wir freuen uns, die Ergebnisse unseres ersten Bohrprogramms bei Pilar bekanntzugeben", sagte President und CEO Derek Wood am 9. Februar 2021. "Die heutigen Ergebnisse bestätigen, dass die beeindruckende Gold- und Silbermineralisation bei Pilar für eine Vergrößerung offen ist."

"Als wir im Juni das erste Mal über Tocvan Ventures (TOC.C) sprachen, wurde die Aktie bei etwa $0,15 gehandelt und niemand sprach wirklich darüber", beobachtete Chris Parry von Equity Guru am 29. September 2021.

Heute notiert die Tocvan-Aktie bei $0,60.

"In bestimmten Märkten wird Hype hart belohnt, aber es gibt etwas zu sagen über einen Deal, bei dem das, was gesagt wird, die Essenz des Nicht-Hypes ist", fügte Parry hinzu.

"Die Planungen für unsere nächste Bohrphase sind in vollem Gange, die die Grundstücksteile mit bekannter Mineralisation weiter expandieren und andere grundstücksweite Ziele testen wird, wobei wir tiefer und weiter von unserer etablierten Main Zone aus bohren werden", fügte Wood hinzu.

Vollständige Offenlegung: Tocvan Ventures ist ein Marketing-Kunde von Equity Guru, und wir haben Aktien des Unternehmens erworben.

Lukas Kane



Lukas Kane ist der Pseudonym des in Vancouver ansässigen Filmemachers, Investors und Schriftstellers Guy Bennett. Zuvor war Guy Bennett CEO eines nordamerikanischen Investment-Nachrichtensyndikats und Kommunikationsdirektor eines Konsortiums von Rohstoffgewinnungsfirmen. Im Laufe seiner Karriere hat er Kupferminen in der Wüste Antofogasta in Chile, Kaliprojekte in Saskatchewan, Cannabislabors in Kalifornien und Bekleidungsfabriken in Shenzhen, China, besucht. Er hat auch einen Film und ein Buch geschrieben, sowie ein Projekt an ein chinesisches Filmstudio verkauft. Als rudimentärer Mandarin-Sprecher sind Herrn Bennetts Leidenschaften seine Familie, das Schreiben und Football.

Quelle: https://equity.guru/2021/02/10/tocvans-toc-c-step-out-holes-at-mexican ...

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 24.688.837



Vollversion / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,67 CAD (12.02.2021)

Marktkapitalisierung: $17 Mio. CAD



Vollversion / Chart

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,46 EUR (15.02.2021)

Marktkapitalisierung: €11 Mio. EUR

Report-Übersicht

Report #25: “Tocvan-Interview: Extrem happy mit dem erfolgreichen Phase-1-Bohrprogramm"

Report #24: “Beste Bohrergebnisse machen Tocvan zum sofortigen Übernahmekandidaten"

Report #23: “$1,6 Millionen Beteiligung 28% über aktuellem Kurs: Strong Buy!"

Report #22: “Tocvan-Aktie startet gewaltigen Ausbruch"

Report #21: “Bedeutende News von Tocvan noch vor den Bohrergebnissen"

Report #20: “Tocvan beschert Aktionären ein goldenes Weihnachten und ein bombastisches 2021"

Report #19: “Mit politischer Power schneller zum Erfolg: Regierungsberater Donn Lovett verstärkt das Tocvan-Team"

Report #18: “Tocvan: Gold-Bohrprogramm in Kürze fertig, Aktie hebt bereits ab"

Report #17: “Blitzschnell: Tocvan-Aktie startet Ausbruch während schweres Gerät schon geliefert wird"

Report #16: “Startschuss für Tocvan: Auf den Spuren von Minera Alamos (jetzt $298 Mio. Börsenwert)"

Report #15: “Jetzt anschnallen! Gold-Anomalie so gewaltig, dass Tocvan-CEO Hauptredner bei grosser Konferenz in Mexiko ist"

Report #14: “WOW: Tocvan-News konkretisiert riesige Goldfund-Chancen"

Report #13: “TSXV-Analyst sieht Tocvan-Aktie bei mindestens $1,50"

Report #12: “Tocvans (TOC.C) mexikanisches Pilar-Gold-Silber-Projekt rückt stärker in den Fokus"

Report #11: “Tocvan: Gigantischer Rebound nach Shakeout im Goldmarkt beginnt"

Report #10: “Tick-Tock: Tocvan Ventures (TOC.C) arbeitet still und leise während eine faszinierende Gold-Ressource nachgewiesen wird"

Report #9: “Tocvan: Expertengutachten erhöht extrem die Chancen auf tiefgreifende Gold-Pipe-Entdeckung in Mexiko"

Report #8: “Tocvan: Extreme Kursexplosion wird immer wahrscheinlicher dank richtiger Schritte des Managements"

Report #7: “Interview mit Tocvan verdeutlicht die riesigen Chancen für Anleger"

Report #6: “Tocvan: Eine der heissesten Aktien im Goldmarkt"

Report #5: “Interviews mit Tocvan: Hochinteressante Aussagen von Derek Wood"

Report #4: “Gigantische Anomalie in Mexiko entdeckt: Multi-Millionen Unzen Gold-Vorkommen wahrscheinlich!“

Report #3: “Tocvan Resources (TOC.C) erzielt die bisher höchsten Goldproben-Ergebnisse und macht eine neue Entdeckung“

Report #2: “Tocvan treibt sein Pilar Gold-Silber Projekt aggressiv voran“

Report #1: “Der beste Goldexplorer (den ich finden konnte): Das perfekte Goldprojekt und die ideale Aktienstruktur für eine Kurs-Verzehnfachung (mindestens!)“

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollte nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.