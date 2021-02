GSP Resource: Kupferexplorer mit Upside

Teck als Nachbar - Bohrergebnisse ausstehend. Schon seit längerem herrscht auf dem Kupfermarkt ein Angebotsengpass.

Kupfer mag für viele Anleger nicht so spannend sein wie Gold und Silber, doch es ist das am meisten gehandelte Industriemetall weltweit. Auch bekannt als "Doctor Copper" gilt das Basismetall als Frühindikator für die Weltwirtschaft. Fällt der Preis über einen längeren Zeitraum so ist mit einem Wirtschaftsabschwung zu rechnen, und umgekehrt. Das in der produzierenden Industrie breit verwendete Basismetall antizipierte bereits immer vorher den aktuellen konjunkturellen Aufschwung oder Abschwung. Kupfer auf höchstem Stand seit 2012 Notierte Kupfer Im Jahr 2015 noch bei unter 5.000 USD je Tonne, klettert der Kupferpreis momentan auf über 8.400 USD/t. Auch auf Jahressicht konnte das Basismetall um starke 40% zulegen.

Quelle: finanzen.net



Schon seit längerem herrscht auf dem Kupfermarkt ein Angebotsengpass. Ein Grund dafür dürfte sein, dass viele Kupferminen ihre Förderung eingeschränkt haben und die Nachfrage aus China gleichzeitig groß bleibt. Auch der zuletzt schwächere US-Dollar sorgt für eine rege Nachfrage.



Kupfer wird in der amerikanischen Währung gehandelt. Ein fallender Dollarkurs führt daher oft zu einer steigenden Kupfernachfrage aus Ländern ausserhalb des Dollarraums.



Die Aktien von Glencore und Teck Resources - zwei der größten Kupferproduzenten - konnten in den letzten Monaten bereits um rund 50% steigen.



Wir sehen uns heute ein Unternehmen an, welches im Vergleich zu den beiden großen wie ein Zwerg erscheint, und daher noch weitestgehend unter dem Radar fliegt. Mit sehr guten Kupfer-Bohrergebnissen und einer hohen Insiderquote bei den ausstehenden Aktien konnte man im Dezember von sich reden machen. Aktuell sind weitere Bohrergebnisse ausstehend.



GSPR RESOURCE (TSX-V: GSPR / WKN: A2PBYX)





Highlights:

• Management und Insider halten ca. 25% aller ausstehenden Aktien

• Nur 12,1 Mio. Aktien im free trading float. Market Cap bei Kurs 0,30 CAD und 18,52 Mio. ausstehenden Aktien nur 5,7 Mio. CAD (kanad. Dollar)

• Flagschiff Alwin Mine Kupferprojekt in direkter Schlagdistanz zu Teck Resources High Valley Kupfermine in British Columbia, Kanada

• Phase 1 Bohrkampagne mit 10 Bohrlöchern abgeschlossen – Ergebnisse von 4 Bohrlöchern ausstehend

• Im Dezember 2020 erstklassige Bohrergebnisse: 2,27% Kupfer über 12,1m mit einem Abschnitt von 3,22% über 4,15m

• Phase 2 Bohrprogramm ebenfalls bereits geplant



Obwohl die meisten Kupferaktien bereits eine Top-Performance hingelegt haben, gibt es noch einige interessante Aktien aus dieser Branche die unter dem Radar fliegen. Gut für diejenigen die noch nach Alternativen im Sektor suchen oder ihr Portfolio abseits von Gold und Silber breiter aufstellen wollen.



Die derzeit interessanteste Kupferaktie aus dem Smallcap Bereich ist GSPR Resource (TSX-V: GSPR / WKN: A2PBYX). Die bisherigen Ergebnisse hatten es in sich, und die direkte Nähe zur Highland Valley Kupfermine vom Giganten Teck Resources macht den Zwerg GSPR zu einem Übernahmekandidaten.



Quelle: GSP Resource



Abbildung oben: 2005 vs 2014. Auf der linken Seite das Alwin Mine Projekt von GSPR Resource und auf der rechten Seite die Highland Valley Kupfermine von Teck Resources.



Das Alwin Mine Kupfer-Goldprojekt liegt in der Kamloops Mining Division, 18km westlich von Logan Lake in British Columbia, Kanada.

Das 575 Hektar umfassende Projekt liegt nur 2km Luftlinie westlich der Highland Valley Kupfermine von Teck und damit in direkter Schlagdistanz zur größten Übertage (open pit) Kupfer-Molybdän Mine im Westen von Kanadas.



Die Gesteinsformation und auch die Mineralisierung von Highland Valley erstrecken sich weiter nach Westen in Richtung des Alwin Projekts von GSPR Resource. Genau hier kommt die Übernahmephantasie ins Spiel.



Quelle: GSP Resource



Auf der Abbildung oben schön zu erkennen, wie sich die IP-Anomalien bei der geophysischen Untersuchung auf das Projekt von GSPR Resource ausbreiten.



Im Dezember 2020 konnte GSPR erstklassige Bohrergebnisse vermelden: Darunter Bohrloch AM20-01 mit 2,27% Kupfer über 12,1m mit einem Abschnitt von 3,22% Kupfer über 4,15m.

Das Unternehmen hat das Phase 1 Bohrprogramm über 2.000m mit 10 Bohrlöchern erfolgreich abgeschlossen und die Ergebnisse von 4 weiteren Bohrlöchern sind dabei ausstehend und könnten nun täglich veröffentlicht werden.





Quelle: GSP Resource



Chart GSP Resource 2 Jahre in Kanada (CAD)

Quelle: stockcharts.com



Zwar profitiert GSP Resource als Explorer nicht direkt von einem steigenden Kupferpreis, doch bietet der kleine Explorer mit einer Market Cap von aktuell gerade mal 6,2 Mio. CAD einen enormen Hebel auf die großen Produzenten. Noch dazu sind Bohrergebnisse ausstehend.



- Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung -



Weitere Informationen zu GSP Resource erhalten Sie auf der Website des Unternehmens www.gspresource.com



