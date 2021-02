Akarion und PwC arbeiten gemeinsam an der Zukunft des Compliance-Managements

Akarion und PwC Österreich haben sich im Rahmen von Kundenprojekten kennengelernt. Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit wird jetzt eine offizielle Kooperation gestartet.



In der Partnerschaft mit Akarion lässt PwC die eigenen Erfahrungen, Good-Practice Prozesse sowie konzeptionelles und methodisches Know-how bei der Entwicklung der Akarion Compliance Cloud primär im Bereich ISMS (Informationssicherheits-Management) und BCM (Business Continuity Management) einfließen. Im Gegenzug entwickelt Akarion die gesamte Plattform einschließlich der Compliance Cloud, fortwährend weiter. So entstehen nicht nur neue Funktionalitäten, sondern es wird auch die Zukunftsperspektive gewährleistet. Denn bei steigenden und sich verändernden regulatorischen Anforderungen kann Akarion die Module der Compliance Cloud unter Hinzuziehung der Expertise von PwC flexibel und schnell anpassen.



Die Partnerschaft zwischen Akarion und PwC Österreich ist gekennzeichnet durch eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit maximaler Wertschätzung. Dabei unterstützt auch die räumliche Nähe. Sowohl Akarion als auch PwC Österreich haben einen Standort in Linz, was die Zusammenarbeit einfach und unkompliziert macht. Die Partnerschaft unterstützt die beiden Unternehmen als regionale Anbieter auf dem österreichischen und europäischen Markt. Besonders wichtig bei der Entwicklung der Compliance Cloud war beiden Unternehmen eine hohe Benutzerfreundlichkeit und kurze Implementierungszeiten.



Markus Costabiei (CEO, Akarion): "Wir haben immer gesagt, wenn wir schon etwas Neues konzipieren, dann eine Lösung, bei der man "ready to go" ist. Der Kunde soll sofort loslegen können und keine neun Monate lang anpassen und konfigurieren müssen, um etwas einzugeben."



Um dem eigenen Qualitätsanspruch und dem der Kunden und Partner gerecht zu werden, hat Akarion PwC Österreich beauftragt, die Web-Applikation Compliance Cloud im April 2020 einem Penetrationstest zu unterziehen. Außerdem ist die gesamte Akarion GmbH, Linz, seit November 2020 ISO / IEC 27001 zertifiziert, wobei PwC Österreich auch hier beratend am Projekt beteiligt war.



Georg Beham (Partner, PwC Österreich): "Wir sind von der Zuverlässigkeit und Kompetenz unseres Partners Akarion überzeugt. Da Sicherheit für uns ein wesentliches Thema ist, haben wir uns nicht nur auf das ISO Zertifikat verlassen, sondern haben diese im Zuge von Penetrationstests auch praktisch getestet."

