Bayer - Stopp in Gewinnzone erreicht Der Stopp wurde auf 53,95 Euro nachgezogen und am Vortag erreicht. Die Aktie befindet sich aktuell im Bereich von 54,90 Euro mit einem Plus von 0,16%. Zu beachten ist weiterhin das noch offene Gap bei 52,00 Euro, welches bei einem neuen Rücklauf als …