MicroPort CRM gibt den Startschuss für MicroPort Academy CRM, eine Schulungs-Website, die sich an medizinisches Fachpersonal richtet und von Herzschrittmacher-Experten entwickelt wurde

bietet personalisierte und interaktive Schulungspläne, deren Inhalte von der Diagnose von EKG-Aufzeichnungen über Techniken der Schrittmacherimplantation bis hin zur Programmiersimulation und Fehlersuche reichen. Die Website steht medizinischen Fachkräften in aller Welt offen und richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Personen mit Erfahrungen im Herzrhythmus-Management.

MicroPort CRM, ein Pionierunternehmen auf dem Gebiet des Herzrhythmus-Managements, hat jetzt mit MicroPort Academy CRM eine neue Online-Schulungs-Website eingerichtet. Die Website richtet sich an medizinisches Fachpersonal, das sein Wissen über die Herzphasensteuerungstherapie und die Funktionalität der Produkte von MicroPort CRM erweitern möchte. Sie wurde in Kooperation mit Stimuprat Editions entwickelt und von weltweit anerkannten Herzschrittmacher-Experten gestaltet.

“Die Bereitstellung zusätzlicher Schulungsangebote für Fachkräfte im Gesundheitswesen als Unterstützung für ein besseres Verständnis für unsere Produkte und den Umgang damit war schon immer Bestandteil unserer Mission”, sagte Benoît Clinchamps, Präsident von MicroPort CRM. “Unser Ziel ist es, Schulungen von höchster Qualität anzubieten und dafür zu sorgen, dass sie für jeden und überall auf der Welt zugänglich sind. Um diese Website als Teil unserer Mission zu starten, haben wir auf Elektrophysiologen gesetzt, die nicht nur Experten auf diesem Gebiet sind, sondern auch von ihrer Leidenschaft geleitet werden, ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit anderen zu teilen.”

Prof. Pierre Bordachar, Elektrophysiologe an der Universitätsklinik von Bordeaux und medizinischer Berater von Stimuprat Editions, erklärte: “Es gibt keine besseren Schulungen als diejenigen, die auf realen Fällen basieren. Daher haben wir besonderes Augenmerk darauf gelegt, die Kurse anhand von realen Situationen aufzubauen, die durch zahlreiche EKG-Tracings, Videos und Programmiersimulationen veranschaulicht werden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass MicroPort Academy CRM eine einzigartige Möglichkeit darstellt, Online-Schulungen rund um die Herzphasensteuerung durchzuführen.”

MicroPort Academy CRM wird auch in Zukunft um neue Module ergänzt werden und sowohl die Entwicklung der Praktiken als auch die der Produkte widerspiegeln. Das Herzrhythmus-Management ist ein Bereich, in dem innovative Lösungen und Technologien in rasantem Tempo entstehen und in dem die digitale Fernausbildung ihre Flexibilität und Effizienz voll entfalten kann.

Weitere Informationen finden Sie auf www.microportacademycrm.com

Über MicroPort CRM

MicroPort CRM ist ein Pionierunternehmen auf dem Gebiet des Herzrhythmus-Managements (Cardiac Rhythm Management, CRM) und hat seinen weltweiten Hauptsitz in Clamart bei Paris (Frankreich). Basierend auf unserer langjährigen CRM-Expertise entwickeln, produzieren und vermarkten wir weltweit Herzschrittmacher, implantierbare Herzdefibrillatoren, Systeme zur kardialen Resynchronisierung und EKG-Diagnoselösungen für das Management von Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz. Unsere hochmodernen Produkte werden in Clamart (Frankreich), Saluggia (Italien) und Santo Domingo (Dominikanische Republik) hergestellt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.microport.com und www.microportacademycrm.com

Über Stimuprat Editions

Stimuprat Editions, geschaffen von Experten auf dem Gebiet der Kardiologie-Ausbildung, entwickelt seit vielen Jahren innovative und praxisnahe Lerninhalte, die ein tiefgehendes und einzigartiges Lernerlebnis ermöglichen.

Stimuprat Editions ist auf die Veröffentlichung von Büchern und die Konzeption von digitalen Schulungskursen in der Kardiologie für medizinisches Fachpersonal spezialisiert. Das Unternehmen bietet freien Zugang zu www.cardiocases.com, der größten Sammlung von klinischen Fällen und Tracings in der Herzrhythmologie, und konzipiert Trainings- und Simulationsplattformen zu Therapien mit implantierbaren Geräten für die biomedizinische Industrie.

Mit seiner einzigartigen Expertise setzt es den Maßstab für die Ausbildung im Bereich "Herzrhythmus-Management".

