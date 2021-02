Während die Republikaner auf Bundesebene gerne als völlig zerrüttete Partei dargestellt werden, regieren sie auf Staatsebene vielerorts erfolgreich, mit konservativen Gouverneuren, die ohne große Kontroversen liefern: Greg Abott in Texas oder Doug Ducey in Arizona etwa. Jetzt aber machen sich einige von ihnen in einem ungewöhnlichen Staat Hoffnungen: Kalifornien. Der Westküstenstaat ist eigentlich schon lange

Der Beitrag Fatale Linke Corona-Politik: Bekommt Kalifornien jetzt einen republikanischen Gouverneur? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Sebastian Thormann.