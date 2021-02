Anlass der Studie: Update

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 17,00 auf EUR 44,00.



SFC Energy hat vorläufige Zahlen für 2020, die Guidance für 2021 und einen neuen Plan für ein beschleunigtes Wachstum veröffentlicht, der eine organische und anorganische Expansion auf einen Umsatz von EUR350 Mio. bis EUR400 Mio. bis 2025 sowie eine Ausweitung der EBITDA-Marge auf über 15% vorsieht. Der Wachstumsplan basiert auf der äußerst dynamischen Entwicklung der weltweiten Nachfrage nach Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen in stationären Anwendungen. Der Umsatz für 2020 entsprach mit EUR53 Mio. (-9% J/J) unserer Prognose, und das bereinigte EBIT lag mit EUR-0,6 Mio. (FBe: - EUR1,6 Mio.) besser als erwartet. Im Vorjahr betrug das bereinigte EBIT EUR0,3 Mio. Für das Jahr 2021 strebt SFC einen Umsatz zwischen EUR61 und EUR70 Mio. (FBe: EUR66,8 Mio.), ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR3,5 und EUR6,0 Mio. (FBe: EUR4,8 Mio.) und ein bereinigtes EBIT zwischen EUR-0,9 und EUR1,6 Mio. (FBe: EUR0,4 Mio.). Die Guidance für 2021 passt somit zu unserer Prognose für 2021, die weitgehend unverändert bleibt. Der Plan für ein beschleunigtes Wachstum beinhaltet eine sehr starke regionale Expansion, insbesondere in Asien. Dort könnte ein JV-basierter Ansatz im Jahr 2025E einen Umsatzbeitrag von bis zu EUR100 Mio. generieren. Darüber hinaus verfügt der indische Markt, auf dem SFC bereits Fuß gefasst hat, über ein großes Potenzial (FBe: Umsatzbeitrag im Jahr 2025: EUR26 Mio.). Wasserstoff-Brennstoffzellen (HFC) werden ein starker Umsatzwachstumstreiber sein, einfach weil die Stückpreise voraussichtlich bei ca. dem 10- bis 20-fachen der Stückpreise von Direktmethanol-Brennstoffzellen (DMFC) liegen, da HFC eine viel höhere Kapazität als DMFC haben. Der Umsatzbeitrag aus Akquisitionen könnte bis zu EUR65 Mio. betragen. Wir erhöhen unsere Prognosen ab 2022 und erwarten für 2025 einen Umsatz von EUR256 Mio. Unser Modell enthält kein Wachstum aus Akquisitionen. In Bezug auf die EBITDA-Marge bleiben wir konservativer als SFC und prognostizieren bis 2025 einen Wert von 13%. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR44 (zuvor: EUR17). Wir stufen das Rating von Hinzufügen auf Kaufen hoch.



