Mladá Boleslav (ots) - > SKODA bietet Modellvariante SPORTLINE künftig auch für

das neue rein elektrische SUV-Modell an



> Tiefergelegtes Sportfahrwerk, 20- oder 21-Zoll-Räder und markante schwarze

Details prägen Exterieur und Innenraum



> Drei Antriebsvarianten mit Reichweiten von bis zu 520 Kilometern stehen zur

Auswahl





Mit dem SKODA ENYAQ SPORTLINE iV hält eine traditionelle Modellvariante destschechischen Automobilherstellers Einzug in das rein elektrische SUV-Modell ausMladá Boleslav. Schwarze Karosserie-Applikationen, große Leichtmetallräder undein tiefergelegtes Sportfahrwerk verleihen dem ENYAQ SPORTLINE iV einenselbstbewussten Auftritt und betonen seine dynamischen Fahreigenschaften. ImInnenraum bestimmen Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, ein dreispeichigesLeder-Multifunktions-Sportlenkrad und Dekoreinlagen in Carbon-Optik dasAmbiente. SKODA wird die SPORTLINE-Version des ENYAQ iV in drei Motorvariantenanbieten. Dabei verfügt der ENYAQ iV 60 mit 132 kW ebenso über Heckantrieb wieder ENYAQ iV 80 mit 82-kWh-Batterie, 150 kW Leistung und einer Reichweite vonüber 520 Kilometern(1) im WLTP-Zyklus. Der ENYAQ iV 80x besitzt zweiElektromotoren mit zusammen 195 kW Leistung und Allradantrieb. Er verstärkt dasModellangebot im weiteren Jahresverlauf.SPORTLINE - dieser Namenszusatz steht bei SKODA Modellen traditionell fürsportliche Optik und dynamisches Fahrverhalten. Mit dem ENYAQ SPORTLINE iVbietet SKODA diese Modellvariante künftig auch für das erste rein elektrischeSUV der Marke an und stellt dabei drei Antriebsoptionen zur Wahl. Der SKODAENYAQ SPORTLINE iV 60 verfügt über einen 132 kW starken Elektromotor an derHinterachse und ein maximales Drehmoment von 310 Nm. Der Akku mit einerKapazität von 62 kWh (netto 58 kWh) ermöglicht eine Reichweite von mehr als 400Kilometern(1) im WLTP-Zyklus. Im ENYAQ SPORTLINE iV 80, der mit der größeren82-kWh-Batterie (netto 77 kWh) im WLTP-Zyklus über 520 Kilometer(1) weit kommt,leistet der Heckmotor 150 kW. Über diese Batterie verfügt auch der ENYAQSPORTLINE iV 80x. Dank seines zweiten Elektromotors besitzt er Allradantrieb,leistet 195 kW und mobilisiert ein Drehmoment von maximal 425 Nm. SeineReichweite beträgt 500 Kilometer(1) im WLTP-Zyklus.Hohe Fahrdynamik mit Sportfahrwerk und Heck- oder AllradantriebMit dem hohen maximalen Drehmoment, das aufgrund des Elektroantriebs bereitsbeim Durchtreten des Fahrpedals voll zur Verfügung steht, sowie mit seinem Heck-oder Allradantrieb bietet der SKODA ENYAQ iV viel Temperament. Dieses kommt beider SPORTLINE-Version durch das serienmäßige Sportfahrwerk besonders zur