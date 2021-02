Recruitee und Sympa schließen sich zusammen, um die Zukunft der HR-Technologie zu gestalten (FOTO)

Amsterdam (ots) -



- Die Gruppe bietet führende Cloud-HR-Software-Tools für Unternehmen zur

Unterstützung der Kernbereiche Personalwesen und Recruiting

- Die Teams werden eng zusammenarbeiten und von Sympas Reichweite in den

nordischen Ländern und Recruitees globaler Präsenz profitieren

- PSG unterstützt die Gruppe als Mehrheitsaktionär, um die Entwicklung neuer

Produkte zu fördern und organisches und anorganisches Wachstum zu finanzieren



Sympa, ein führender Anbieter von HR-Kernsoftware in den nordischen Ländern und

Recruitee, ein führender Anbieter von Bewerbermanagement-Software in

Mitteleuropa und den USA, vereinen sich zu einem erstklassigen Angebot an

digitalen HR-Lösungen.







gemeinsames Dach und bietet Unternehmen eine vollständige Suite

fortschrittlicher Tools zur Automatisierung von HR-Aufgaben und zur Erweiterung

der Expertise von HR-Expert*innen. In Zukunft werden Kund*innen von dem

erweiterten kombinierten Produktangebot profitieren, das aus einer führenden

Plattform für Recruitment Software und einer umfassenden HR-Kernplattform

besteht, sowie von der deutlich größeren geografischen Reichweite der Gruppe.



Die neu entstandene Gruppe umfasst über 4000 Kund*innen in Europa und den USA

und ein Team von über 250 Mitarbeiter*innen. Namhafte globale Marken wie

Autobahn, Red Bull Media House, Innocent Drinks, Breitling, Oatly,

TNT, Dustin und Byggmax nutzen die Software heute, um die besten Talente zu

gewinnen, effizienter einzustellen, die Entwicklung ihrer Mitarbeiter*innen zu

fördern und intelligentere strategische Entscheidungen zu treffen.



Keijo Karjalainen, CEO und Mitbegründer von Sympa, kommentiert: "Wir freuen uns,

mit Recruitee, einem der führenden Anbieter von Bewerbermanagement-Software,

zusammenzuarbeiten, um unseren Kund*innen eine umfassende Suite von Produkten

anbieten zu können. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit den Teams von Recruitee

und PSG sehr und können es kaum erwarten, diese starke Partnerschaft auf einer

spannenden Reise fortzusetzen."



"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von PSG und Sympa, während

wir in die nächste Phase unseres Wachstums eintreten. Diese Zusammenarbeit

unterstreicht unsere Vision, Unternehmen mit den bestmöglichen HR-Tools

auszustatten. Mit PSG als Partner wollen wir eine globale Präsenz aufbauen und

unsere Marktplatz-Integrationen verbessern", so Perry Oostdam, CEO und

Mitgründer von Recruitee. CTO und Mitbegründer Pawel Smoczyk fügt hinzu: "Wir

sind begeistert von den Möglichkeiten, die vor uns liegen, wenn wir unsere



