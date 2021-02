Kostenlos gegen Corona und pro Impfen! / komm.passion bietet Unternehmen interne Impfkampagne for free an (FOTO)

Düsseldorf / Hamburg / Berlin (ots) - Nach Startschwierigkeiten bei der

Beschaffung nimmt das Thema der Corona-Impfung wieder Fahrt auf. International

sind erfolgreiche Impfkampagnen gestartet. Nun braucht es neben aller Sach- und

Fachinformation auch ein positives Momentum in Deutschland. Hierbei will die

Unternehmensberatung und Kreativagentur komm.passion die Unternehmen mit einer

internen Kampagne unterstützen - und das vollkommen kostenfrei.



Hinter der Kampagne stehen verschiedene Motive und ein Film, die unverbindlich

und kostenfrei und auf Wunsch sogar mit eingesetztem Unternehmenslogo genutzt

werden können. "So einfach kann jedes Unternehmen Verantwortung zeigen und zum

Botschafter werden", meint Jelena Mirkovic, geschäftsführende Gesellschafterin

bei komm.passion. "Denn welcher enorme Nachdruck könnte erreicht werden, wenn

Unternehmen, Verbände und Organisationen in Deutschland das Thema Impfen in ihre

interne Kommunikation aufnehmen, in den Dialog gehen und dem Thema damit eine so

noch nie dagewesene Sichtbarkeit geben?"









Zu Beginn der Pandemie, in der zweiten Märzhälfte 2020, ließ die Bertelsmann

Stiftung eine repräsentative Umfrage zum Thema "Verantwortung und Engagement"

unter Arbeitnehmer:innen durchführen. Im Kern zeigt sie: Die Menschen in den

Betrieben möchten, dass ihre Arbeitgeber sich bei der Lösung von

gesellschaftlichen Problemen aktiv beteiligen, und sind auch bereit, ihren

Beitrag dafür zu leisten. Vor diesem Hintergrund wird umso deutlicher, dass

Unternehmen heute womöglich mehr denn je dazu beitragen können,

Mitarbeiter:innen an ihre eigene Verantwortung zu erinnern - und das sowohl in

ihrer Rolle als Vorbild als auch als Multiplikator.



Den Film, die Motive sowie weitere Informationen zur größten internen

Impfkampagne Deutschlands finden Sie im Internet auf

https://www.komm-passion.de/agentur/impfkampagne .



Pressekontakt:



Jelena Mirkovic

Geschäftsführende Gesellschafterin

komm.passion GmbH

Telefon: 040 / 42 32 40 - 83

E-Mail: mailto:jelena.mirkovic@komm-passion.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62354/4839360

OTS: komm.passion GmbH Düsseldorf





