Menarini Silicon Biosystems kündigt die Markteinführung der CellMag(TM)-Produktreihe an, die eine kostengünstige Aufnahme zirkulierender Tumorzellen nach dem Goldstandard bietet

Bologna, Italien, und Huntingdon Valley, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - CELLMAG

- ein kosteneffizientes, manuelles und einfaches Konzept für die Anreicherung

und Färbung von extrem seltenen Zellen



Menarini Silicon Biosystems, ein Pionier im Bereich der Flüssigbiopsie- und

Einzelzellen-Technologien, gab heute die Markteinführung seiner innovativen

CellMag-Produktreihe für die manuelle Anreicherung und Färbung von seltenen

zirkulierenden Tumorzellen (CTCs) bekannt. Diese neue Produktreihe, bestehend

aus dem "CellMag CTC Ephitelial Cell Kit" (Set für zirkulierende epitheliale

Tumorzellen), einem magnetischen Werkzeug und Verbrauchsmaterial, wird allen

Flüssigbiopsie- und CTC-Laboren den Zugang zu einem manuellen System erlauben,

das die gleiche Ferrofluid-Technologie verwendet, die auch das

Goldstandard-CELLSEARCH-System bietet.





Diese benutzerfreundliche Technologie bietet Forschern, die an translationalenProjekten arbeiten, ein zuverlässiges Werkzeug für die Studie der heterogenenBiologie zirkulierender Tumorzellen (CTCs), deren Vorhandensein im Blut miteiner schlechten Prognose bei metastasierenden Karzinomen in Verbindung gebrachtwird [1].Zwar stehen verschiedene Verfahren zur Erfassung von zirkulierenden Tumorzellen(CTCs) zur Verfügung, jedoch zeigten nur die über CTCs gewonnenen Informationen,die mit der CELLSEARCH-Ferrofluid-Technologie erfasst wurden, einen stabilenklinischen Wert in unterschiedlichen Situationen[1]. Forschungslabore werden dieBenutzerfreundlichkeit, die Einfachheit und Erschwinglichkeit von CellMag zuschätzen wissen. Forscher können angereicherte CTCs aus molekularer Sicht miteinem hohen Maß an Spezifizität analysieren und charakterisieren und sowertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, wie bestimmte Tumore fortschreiten undsich im Körper ausbreiten. "CellMag ist ein manuelles System für die Erfassungund Anreicherung von CTCs unter Anwendung der etabliertenFerrofluid-Technologie. Es ist perfekt auf unsere Forschungsbedürfnissezugeschnitten und bietet eine manuelle Version der ReferenzplattformCELLSEARCH", sagt Dr. Catherine Alix-Panabières, außerordentliche Professorinund Direktorin des Labors für seltene zirkulierende menschliche Zellen(Laboratoire Cellules Circulantes Rares Humaines, LCCRH) am Centre HospitalierUniversitaire de Montpellier, Frankreich.Mit dem CellMag CTC Ephitelial Cell Kit können Forschungszentren mit Fokus aufFlüssigbiopsien eine hochspezifische, etablierte und standardisierteimmunomagnetische Anreicherung und Färbung von CTCs in peripherem Blutdurchführen. Nach der positiven Selektion angereicherter Zellen, die mithilfe