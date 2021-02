Baustart des Fertigteilewerks der Traumhaus AG Kruft

Wiesbaden, 16. Februar 2021 - Erneut stellt sich die Traumhaus AG mit dem Bau ihres Fertigteilewerks in Kruft zukunftsorientiert auf. Die auf innovative Siedlungskonzepte, Projektentwicklung und Serielles Bauen in Massivbauweise spezialisierte Firma legt mit dem Baustart ihrer eigenen Produktionshalle zwischen Koblenz und Andernach am 13. Januar 2021 einen weiteren Grundstein für noch mehr Qualität, Unabhängigkeit und Effizienz bei der Fertigung ihrer Wandteile.

"Mit der Investition in das Fertigteilewerk gelingt es uns, die Qualität unserer Häuser durch die seriell gefertigten Wandteile noch weiter zu steigern, da sie nun maschinell von Roboterarmen gesetzt werden - und das unter optimalen klimatischen Voraussetzungen", erklärt Otfried Sinner, CEO der Traumhaus AG.

Neben noch besserer Qualität erwartet die Traumhaus AG eine noch größere Effizienz ihrer Arbeitsabläufe und damit eine Steigerung des Gewinns.

Die Fertigstellung der ca. 2.250 qm großen Produktionshalle auf dem ca. 25.610 qm messenden Grundstück ist für den Spätsommer 2021 vorgesehen.

Über Traumhaus AG

Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.

Traumhaus AG Investor Relations

Michael Bussmann

+49 6122 58653 - 68

m.bussmann@traumhaus-familie.de

Traumhaus AG Pressesprecherin

Christine Stein

+49-6122-58653-555

c.stein@traumhaus-familie.de

