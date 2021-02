Mälarenergi wählt Hansen Trade für den automatisierten Intraday-Handel

Das Handelsumfeld verändert sich schnell in ein automatisiertes Umfeld, was den manuellen Handel schwieriger und kostspieliger macht. Das sich verändernde Marktumfeld hat die Energieunternehmen dazu gebracht, ihre Prozesse und Instrumente neu zu bewerten, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und die Chancen des Marktes zu nutzen. Mit Hansen Trade können Energieunternehmen manuelle Handelsprozesse automatisieren und das Wertpotenzial des Intraday-Marktes nutzen.

Björn Lundkvist, Head of Trading, Mälarenergi, dazu: „Im Laufe der letzten Jahre hat sich der Intraday-Markt stark verändert – und wir haben die Herausforderung erkannt, die damit für den manuellen Handel verbunden ist. Die Rolle des Intraday-Handels wird weiter an Bedeutung gewinnen, wenn der Anteil der wetterabhängigen erneuerbaren Energieerzeugung steigt. Daher sahen wir einen klaren Bedarf für ein automatisiertes Handelssystem und waren überzeugt, dass Hansen Trade mit seiner starken Erfolgsbilanz und seiner hochmodernen Technologie die richtige Lösung für die Automatisierung und Rationalisierung von Handelsabläufen ist.“

Scott Weir, Chief Executive Officer, EMEA, Hansen Technologies, erläuterte: „Dieser Vertrag ist ein Beweis für den Erfolg von Hansen Trade in Skandinavien. Mit unserer Lösung kann Mälarenergi erhebliche geschäftliche Vorteile erzielen und das tägliche Handelsgeschäft modernisieren. Hansen ist stolz darauf, seinen Kunden Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, durch die sie kritische Geschäftsabläufe mit modernen Werkzeugen in einem sich schnell verändernden Umfeld optimieren können.“

Hansen Trade wird als Cloud-basierte SaaS-Lösung betrieben und erfüllt umfassend die Anforderungen an die Flexibilität und Skalierbarkeit des sich entwickelnden Energiehandelsmarktes. Der Vertrag mit Mälarenergi folgt auf die kürzliche Erweiterung der Partnerschaft mit Power-Deriva.

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für den Energie-, Wasser- und Kommunikationssektor. Mit seinem preisgekrönten Software-Portfolio betreut Hansen mehr als 550 Kunden in über 80 Ländern und unterstützt sie dabei, neue Produkte und Dienstleistungen zu erstellen, zu verkaufen und bereitzustellen, Kundendaten zu verwalten und zu analysieren sowie kritische Prozesse in den Bereichen Umsatzmanagement und Kundensupport-Prozesse zu steuern.

Über Mälarenergi

Mälarenergi ist ein Infrastruktur-Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 700 Mitarbeitern. Das Unternehmen mit Sitz in Mälardalen, nahe Stockholm, liefert Strom, Wärme, Wasser, Kühlung und schnelle Kommunikationslösungen mit entsprechenden Dienstleistungen. Mälarenergi bietet Firmenkunden in der Region Dienstleistungen im Bereich Energieeffizienz an und verkauft darüber hinaus Strom an Privat- und Firmenkunden in ganz Schweden. Der Konzern ist im Besitz der Stadt Västerås und verzeichnet einen Umsatz von ca. 3 Mrd. SEK. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.malarenergi.se

