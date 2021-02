Hinter der Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining liegt eine bewegte Kursentwicklung.

Hinter der Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining liegt eine bewegte Kursentwicklung. Hecla Mining zeichnete sich in den letzten Wochen durch ein volatiles Auf und Ab aus; ein Bild, das sich zuletzt bekanntermaßen sektorweit zeigte. Kurz vor der Zahlenveröffentlichung ist jedoch eine Kursberuhigung zu beobachten.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Hecla Mining hieß es am 29.01. unter anderem „[…] Dieses Szenario ist erst einmal vom Tisch. Gestern schoss die Aktie bis auf 5,9 US-Dollar nach oben und ging schließlich mit 5,6 US-Dollar aus dem Handel. Damit ist die Unterstützungszone erst einmal entlastet. Doch die nächsten Handelstage werden zeigen müssen, wie belastbar die Erholung ist. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 6,0 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 6,5 US-Dollar und 6,8 US-Dollar ebnen.“

Es entwickelte sich in der Folgezeit eine veritable Bewegungsdynamik. Die skizzierten Bewegungsziele bei 6,5 US-Dollar und 6,8 US-Dollar wurden pulverisiert. Die Aktie schoss über die 8 US-Dollar. Knackige Gewinnmitnahmen führten die Aktie jedoch schnurstracks erneut unter die 6,0 US-Dollar. Mittlerweile hat sich der Kurs jedoch beruhigt. Hecla Mining konnte sich zurück über die 6,0 US-Dollar kämpfen und hat damit seine charttechnische Ausgangsposition im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung verbessert. Zwischenzeitlich unternommene Versuche, die 6,5 US-Dollar zu überwinden, scheiterten jedoch.

Unter fundamentalen Aspekten wird es am 18. Februar spannend. Der Silberproduzent hat für Donnerstag die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse angesetzt. Der obligatorische conference call findet an diesem Tag ebenfalls statt.

Kurzum. Die anstehenden Quartalsergebnisse könnten für frischen Wind (in jedwede Richtung) sorgen. Unter charttechnischen Aspekten haben die 5,6 US-Dollar und vor allem der Bereich um 5,0 US-Dollar große Bedeutung als Unterstützung. Auf der Oberseite muss es über die 6,5 US-Dollar gehen, um ein frisches Signal zu generieren.