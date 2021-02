Stuttgart (ots) - Die Belastungen für das Gesundheitssystem während der

Insgesamt würden sich derzeit immerhin 19% der befragten Arbeitnehmer sofort beieiner Pflegeeinrichtung bewerben, wenn sie eine passende Stelle sehen - nochhöher der Anteil diesbezüglich bei jüngeren Bewerbern, von denen sich jederVierte (26%) für eine Bewerbung entscheiden würde. Allerdings bemängeln auch 58%aller Befragten, dass Pflegeeinrichtungen aus ihrer Sicht nicht genügend aufsich als Arbeitgeber aufmerksam machen."Einer professionellen und funktionierenden Recruitingstrategie imGesundheitswesen kommt allerhöchste gesellschaftliche Bedeutung zu. Das zeigendie Zeiten, in denen wir leben, sehr deutlich. Es ist also wichtig, dassPflegeeinrichtungen und Krankenhäuser um ihre Attraktivitätsmerkmale wissen. Undda stehen Systemrelevanz und Sinnstiftung weit vorn. Damit sollten sie also inStellenanzeigen und auf Karrierewebseiten nicht hinter dem Berg halten",interpretiert Nils Wagener, CEO der KÖNIGSTEINER Gruppe, die Studienergebnisse.Dazu passt: Wenn es darum geht, in welchen Arbeitskriterien Pflegeeinrichtungenoder Krankenhäuser besser aufgestellt sind betonen die Befragten vor allem dieSystemrelevanz der Tätigkeit, die hohe Jobsicherheit, den stärkerenKollegenzusammenhalt sowie die höhere Gleichberechtigung von Mann und Frau.Schwächen sehen sie dagegen in der schwachen Bezahlung, den unattraktivenArbeitszeiten sowie der fehlenden Work-Life-Balance.Allgemeiner Trend zu mehr Sinnperspektive im JobDas ansteigende Interesse für Arbeitgeber aus dem Gesundheitswesen geht einhermit einer ebenfalls ansteigenden Affinität zu sinnstiftenden Berufen. Vor allemjungen Menschen unter 30 Jahren wird der Sinn der Arbeit im Vergleich zumZeitraum vor der Pandemie immer wichtiger. 41% von ihnen interessieren sichheute mehr dafür als zu Beginn des Corona-Jahres 2020. Das liegt weit über demDurchschnitt aller Befragten (28%). Neben den Pflegeeinrichtungen undKrankenhäusern können vor allem Arbeitgeber aus dem öffentlichen Dienst vombeschriebenen Trend profitieren. So interessieren sich 31% aller Teilnehmer nunmehr für einen Job dort als vor der Krise. Vor allem Kandidaten zwischen 18 und29 Jahren (38%) sowie zwischen 30 und 39 Jahren (40%) haben den ÖffentlichenDienst als Arbeitgeber nun mehr auf dem Schirm als noch vor einem Jahr. Dabeivor allem hoch im Kurs als Arbeitgeber: Öffentliche Verwaltungen undUniversitäten.Über die StudieFür die Studie "Sinnstiftung im Beruf" befragte das KölnerMarktforschungsunternehmen respondi im Auftrag der KÖNIGSTEINER Gruppebundesweit 1.036 berufstätige Arbeitnehmer in allen Altersstufen. Dabei wurdenje zur Hälfte Akademiker und Nichtakademiker befragt. Der Befragungszeitraum lagim Dezember 2020.Über KÖNIGSTEINERBereits seit 1967 steht die KÖNIGSTEINER Gruppe für ganzheitliche HR-Beratungund ist einer der Pioniere für Personalmarketing. Mit seinen Kreativ- undDigital-Sparten hat das Unternehmen längst den Schritt zu einer digitalenHR-Beratung für erfolgreiche Personalsuche vollzogen. Ausgehend von sechsUnternehmensstandorten deckt die KÖNIGSTEINER Gruppe die gesamte Palette desPersonalmarketings ab, von der klassischen Annonce bis hin zu nachhaltigenEmployer-Branding-Konzepten und Programmatic-Marketing-Kampagnen. Als einer derwenigen großen Personalmarketing-Agenturen verfolgt die KÖNIGSTEINER Gruppe dendigitalen Erfolgsweg und erreicht mit "Data Driven Recruiting" und modernenPerformance-Onlinemarketing-Methoden nahezu alle potenziellen Kandidaten, diesie im Anschluss mit suchenden Arbeitgebern zusammenbringt.Pressekontakt:HR-PräsenzSascha Theisenmailto:st@hr-praesenz.deTel.: 0175 2453512Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105502/4839431OTS: KÖNIGSTEINER Gruppe