Schutzschirmverfahren in Amsterdam startet mit klaren Fristen und einem festen Zeitpunkt für den High Noon

Nachder Einigung mit Conservatorium war der Weg frei. So konnte Steinhoff gestern um 19:38 Uhr Schritt EINS im letzten Akt der potentiellen “Beilegung der Rechtstreitigkeiten durch ein Vergleichsangebot” melden:

Um alle Forderungen aus der “Betrugszeit” zu erledigen, wählte Steinhoff ein zweigleisiges Verfahren für die endgültige Einigung: In einem dem deutschen Schutzschirmverfahren vergleichbaren “suspension of payments”-Verfahren am Sitz der Holding in Amsterdam und einem in Südafrika unter der Bezeichnung “§155 scheme”-Verfahren will man einen klaren Schlussstrich ziehen. Und dann versuchen die Schuldenlast und insbesondere die extrem hohe Zinslast sukzessive zu reduzieren (Pepco-Group-Teilbörsengang?) als ein Unternehmen ohne Altlasten und drohende Milliardenschadensersatzforderungen.

Nordex – langsam startet die Auftragsmaschine wieder

Mutares platziert Anleiheerhöhung und kauft direkt wieder zu

MAX Automation optimisitscher – Prognose

PNE überrascht positiv – Bestandshalterumbau und trotzdem kräftige Gewinne…

SFC mit viel Zukunft, Ertragsbringer Defense leidet am meissten unter Corona

EQS läuft mit dem Kapitalmarkt zur Höchstform auf

KW6-H2 – “Wasserstoff kommt”: Ballard Power mit frischem Geld und Chart Industries, Plug Power bleibt das Geld, Bloom Break-even 2021, SFC liefert, Air Liquide und Siemens Energy wollen Grosses

DIC Asset – Aktie EINSTEIGEN macht Sinn – meint der PLATOW Brief

“suspension of payments” startet mit Anmelden der Forderungen jetzt

und bis zum 15.06.2021 müssen die Forderungen angemeldet werden, um am 30.06.2021 an der abstimmenden Gläubigerversammlung teilnehmen zu können. Und dort wird dann übe rdie Annahme des Vergleichsvorschlags entschieden. Seit die VEB ihre Zustimmung bereits vor Monaten signalisierte und DeLoitte das Vergleichsangebot bereits im letzten Jahr aufstockte (Achtung: Neben der Gestern mitgeteilten weiteren Beteiligung von rund 70 Mio EUR)/(“VEB einigt sich auch mit Deloitte – mehr Geld für Anleger”), sollte hier eine Mehrheit zustande kommen.

Dann zwei News heute Morgen: Um 06:45 Uhr und 08:00 Uhr: Vorgehensweise, Abläufe und Bestätigung der Eröffnung des “§155 scheme”-Verfahrens in Südafrika

Vorweggenommen die News um 08:00 Uhr: Steinhoff konnte melden, dass nun auch das südafrikanische “Schutzschirmverfahren” (§155 scheme”) eröffnet worden ist. Da sich die beiden Verfahren in Südafrika und den Niederlanden gegenseitig bedingen, ist auch in Südafrika eine Mehrheitsentscheidung für den Vergleichsvorschlag erforderlich. NUR WENN BEIDE VERFAHREN MIT EINER ZUSTIMMUNG ENDEN, WIRD DER VERGLEICH DURCHGEFÜHRT UND STEINHOFF KÖNNTE DAS KAPITEL RECHTSSTREITIGKEITEN ZU EINEM GROSSEN TEIL ABSCHLIESSEN:

Genau so kann man auch die Aussagen von Louis du Preez, Steinhoff Group CEO verstehen: “Settlement of legacy litigation is a critical priority for the Steinhoff Group. Implementation of these processes is an important step forward, giving participating claimants the opportunity to approve the proposals and open the pathway to realise some value from their claims. A successful approval would also offer the Steinhoff Group, and all its stakeholders, the chance to move ahead and address the remaining challenges. We encourage claimants to engage with the process and back the proposals. We look forward to receiving their support.”

Verfahrenseinzelheiten

Wie gesagt der Weg hierfür freigemacht wurde am Wochenende, als DeLoitte nochmals “blutete” und so Conservatorium “mit an Bord holte”. WIE GESAGT BEIDE VERFAHREN MÜSSEN MIT EINER MEHRHEIT FÜR DEN VERGLEICH ENDEN: “Implementation of the Steinhoff global settlement will require the requisite support of claimants and approvals by the Dutch and South African courts, and the process of obtaining such approvals is expected to take several months. Commencement of these processes follows the separate agreements reached with Deloitte Accountants B.V. and Deloitte & Touche South Africa (together “Deloitte“) and Conservatorium Holdings LLC (“Conservatorium“) announced on 14 February 2021.”

Nordex – langsam startet die Auftragsmaschine wieder

Mutares platziert Anleiheerhöhung und kauft direkt wieder zu

MAX Automation optimisitscher – Prognose

PNE überrascht positiv – Bestandshalterumbau und trotzdem kräftige Gewinne…

SFC mit viel Zukunft, Ertragsbringer Defense leidet am meissten unter Corona

EQS läuft mit dem Kapitalmarkt zur Höchstform auf

KW6-H2 – “Wasserstoff kommt”: Ballard Power mit frischem Geld und Chart Industries, Plug Power bleibt das Geld, Bloom Break-even 2021, SFC liefert, Air Liquide und Siemens Energy wollen Grosses

DIC Asset – Aktie EINSTEIGEN macht Sinn – meint der PLATOW Brief

Südafrika – §155 scheme

Forderungen müssen nach einem formalen Verfahren angemeldet werden und berechtigen dann zur teilnahme an der Gläubigerversammlung. Findet der Vergleichsvorschlag dort die notwendige Zustimmung, wird die Vereinbarung durch eine nicht-anfechtbare Entscheidung des High Court in Südafrika rechtsgültig: “The Proposal shall become effective if (i) it is adopted by the statutory required majorities of the Scheme Creditors of the Company that participate in the filing and voting procedures; (ii) it is thereafter approved and sanctioned on a final and non-appealable basis by the High Court of South Africa as contemplated in section 155(7) of the Companies Act; and (iii) all of the Suspensive Conditions (as defined in Annexure A to the Proposal) applicable to the Proposal are satisfied. Following the Proposal becoming effective, compromises will become effective and distributions will be made to the Scheme Creditors who are entitled thereto in accordance with the provisions of the Proposal.”

Nachdem Christo Weise seine Zustimmung bereits signalisiert hatte, sollte eine Mehrheit möglich sein, sehr wahrscheinlich sogar, denn auch die staatlichen Pensionfonds – ebenfalls mit hohen Forderungen im Rennen – sollten an einem Fortbestehen des Konzerns interessiert sein. Einzelheiten finden potentielle Froderungsinhaber auf der Seite: www.SteinhoffSettlement.com .

Zeitlicher Ablauf §155 Verfahren

Hier sollte ab dem 20.06.2021 bis “Anfang Juli” die letzte Entscjeidung gefallen sein. also möglciherweise sogar vor dem 30.06.2021, der in den Niederlanden der “Tag der Entscheidung” ist:

“SIHPL anticipates that notice of the S155 Scheme meeting will be published (in the same manner as the notice of the availability of the S155 Scheme Proposal) towards the end of May 2021, which notice will invite verified S155 Scheme claimants to participate in and vote at the S155 Scheme meeting. The S155 Scheme meeting (which will be held virtually if COVID-19 restrictions require it) is expected to take place at the end of June 2021 or beginning of July 2021. The date of the S155 Scheme meeting will be specified in the meeting notice.”

Und es gibt noch zwei Gerichts-Verfahren, die stören könnten

Beide werdne in Südafrika von zwei Unternehmen betrieben, deren Ansprüche Steinhoff ablehnt. Einmal klagt Trevo Capital Ltd in der Kapregion gegen Steinhoff – es geht um angebliche Kreditgarantien de rSteinhoff, die fällig sein sollen. Und die Hamilton B.V. und Hamilton 2 B.V. klagen ebenfalls betreffend der Klassifizierung der Steinhoff geschädigten und Schadensersatzausschlussklauseln. Dieser Klage hat sich Trevor ebenfalls angeschlossen. Inwieweit hier wesentlcihe Risiken für Steinhoff bestehen, lässt sich nicht einschätzen.

Gäbe der Aktie ein gutes Stück Phantasie – sofern der Vergleich jetzt schnell “in trockene Tücher” gebracht werden kann

Die heute gemeldete Einleitung der beiden Schutzschirmverfahren setzt auf eine baldige Klärung der Hängepartie “Vergleichsvorschlag” hindeuten: Aber man sollte nicht vergessen:

Online-Aktien, Teil 1: “Hype oder Trend?” – wallstreet:online startet jetzt erst…

Online-Aktien, Teil 2: “Hype oder Trend?” Shop Apotheke in 2020 Rekorde und 2021 wird das e-Rezept noch mehr…

Online-Aktien, Teil 3: “Hype oder Trend?” – home24 stark auf zwei Kontinenten – Knoten geplatzt und viel Zukunft…

Selbst bei positiven Voten in Südafrika und den Niederlanden auf den Gläubigerversammlungen wäre der Steinhoff Konzern extrem verschuldet mit kaum tragbaren Zinsbelastungen, die sich aber nach einem Vergleich wieder auf prozentual erträgliche Grössenordnungen reduzieren lassen müssten. Aber ohne Vergleich unnütze Spekulationen. Und so ist das Management zum Erfolg bei den Vergleichsverhandlungen verdammt, um wenigstens eine gewisse Überlebenschance für den Konzern zu erreichen.

Steinhoff könnte bald “normal” werden

mit wachstumsstarken Töchtern, die als Retailkonzerne besser als die Konkurrenz durch die Corona Krise gekommen sind. Und man wäre nicht mehr ein Konzern, der sich mit Schadensersatzforderungen konfrontiert sieht, die bei weitem alle seine Vermögenswerte überschreiten. Weiterhin mit Forderungen, die vor Gericht sehr erfolgsversprechend waren, aber mit größter Wahrscheinlichkeit den Konzern in die Insolvenz gezwungen hätten. Und im Insolvenzfalle wären die Forderungen wahrscheinlcih nur zu Bruchteilen bedient worden. Zuviele Fremdkapitalgeber hätten zuvor Zugriff auf die Vermögenswerte gehabt. Was auch die Zusagebereitschaft der Schadensersatzfordernden erklärt.

Allen ist klar: Ohne Vergleich hat Steinhoff garantiert keine Zukunft,

mit Vergleich – so wie er jetzt vorliegt – könnte Steinhoff “gerade noch mal die Kurve” kriegen. Die Schuldenlast ist immens und wird derzeit viel zu teuer bezahlt. Aber die hohen Fremdkapital-Zinsen sind auch im Existenzrisiko aufgrund der drohenden Aktionärs- und Darlehensgeberklagen begründet. Wenn diese durch den Vergleich wegfallen, sollte auch die Zinslast wesentlich reduziert werden können.

Nachdem der mit Abstand größte Gläubiger – Christo Weise – und die Interessenvertretung der europäischen Steinhoff-Aktionäre grundsätzlich dem Vergleich bereits vor Monaten zustimmten, fehlt zum Abschluss und endgültigen Freigabe von Fremdkapitalseite lediglich ein formaler Schritt: Ende Januar, konkret am 26. und 27. Januar per Videoanhörung dann die entsprechende “Absegnung” des Ergebnisses in einer Anhörung – “scheme sanction hearing” durch den Highcourt. ALLE anderen Schritte mit den Anspruchsgruppen des Vergleichs werden parallel durchgeführt.

Online-Aktien, Teil 1: “Hype oder Trend?” – wallstreet:online startet jetzt erst…

Online-Aktien, Teil 2: “Hype oder Trend?” Shop Apotheke in 2020 Rekorde und 2021 wird das e-Rezept noch mehr…

Online-Aktien, Teil 3: “Hype oder Trend?” – home24 stark auf zwei Kontinenten – Knoten geplatzt und viel Zukunft…

Also alles hängt jetzt “nur noch” an den Geschädigten des Bilanzbetrugs

es gibt ja durchaus im operativen Bereich des “gesundgeschrumpften” Konzerns einige interessante Beteiligungen mit hohen Wachstumsraten und Ambitionen. Wenn auch durch Corona gebremst. Und beispielsweise Pepkor Südafrika ist ein in der Krise gestärkter börsennotierter Handelskonzern, der organisch wächst und seine Marktanteile kontinuierlich steigern konnte. Auch die Mattres Inc. ist durch das Chapter11 Verfahren von diversen Altlasten befreit und beginnt wieder rund zu laufen – auch hier natürlich coronabedingte Einschränkungen.

Und auch die Australischen Händler haben “”Ballast” und viel margenschwachen Umsatz abgegeben und stehen jetzt fokussierter und gesünder da. Gleiches gilt für die diversen Abgaben von Nicht-Hnadlesaktivitäten, wie den Britischen Möbelherstellern, Südafrikanischen Autohändlern und Werkstätten. Und ohne die verlustträchtige Conforama Frankreich/Schweiz, die zu einem symbolischne Preis losgeschlagen werden konnte, bleiben gesunde Conforamahändler im Konzern. Über die Wachstumsperle Pepco brauchen wir wohl gar nicht mehr zu sagen – zwar wurde der Multimilliarden-(Teil-)Börsengang bisher nicht realisisert. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Nochmals das Vergleichsangebot, mit dem Steinhoff überleben könnte, ohne das auf jeden Fall nicht