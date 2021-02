Hamburg (ots) - 84 Prozent der Deutschen haben Angst, sich bei der Fahrt im

Aufzug mit dem Corona-Virus anzustecken. Sie halten die Infektionsgefahr in den

engen, schlecht belüfteten Kabinen für hoch. Rund 40 Prozent fahren deshalb nur

noch allein, jeder Vierte steigt gar nicht mehr in den Fahrstuhl, wie eine

aktuelle bevölkerungsrepräsentative Befragung von HUNDT CONSULT unter 1.000

Bundesbürgern zeigt. Die Ängste der Deutschen sind berechtigt, denn die Lüftung

ist in den meisten Aufzügen absolut unzureichend, wie Forscher der Universität

Amsterdam jetzt festgestellt haben.



Milliarden von Viren werden beim Sprechen, Husten oder Niesen in der Kabine

durch kleine Schwebetröpfchen freigesetzt. "Wird ein Aufzug nach dem Husten

nicht genutzt und steht mit geschlossenen Türen auf einer Etage, halten sich die

Tröpfchen 30 Minuten in der Luft", hat Professor Daniel Bonn von der Universität

Amsterdam nachgewiesen. Sein Fazit: "Die Lüftung funktioniert in den meisten

Aufzügen eher mangelhaft. Bisher unternehmen die Betreiber zu wenig, um die

Aerosole in der Fahrstuhlkabine zu verringern."







möglich um 80 Prozent zu reduzieren. "Denn erst dann kann die Luft in der Kabine

wieder bedenkenlos eingeatmet werden", so Bonn. Herkömmliche Lüftungen benötigen

dafür viel zu lange. Sehr viel schneller geht es dagegen mit dem Einsatz von

Plasmatechnologie. "Diese Technologie wird seit Jahren in OP-Sälen und

Arztpraxen eingesetzt. Sie kann mittlerweile über 30 Wirksamkeitsstudien

vorweisen", weiß Alexander Wüllner von HUNDT CONSULT. Die Aufzug-Experten bieten

mit dem ELEVATAIR inzwischen einen solchen Plasma-Lüfter für Aufzugskabinen an.

Bereits nach wenigen Sekunden nimmt die Aerosolbelastung deutlich ab; innerhalb

von knapp vier Minuten sind 80 Prozent der Fahrstuhlluft desinfiziert und sie

bleibt auf diesem nicht-infektiösen Niveau.



Für Wüllner ist es unverständlich, dass sich bisher so wenige Aufzugsbetreiber

ernsthaft darum gekümmert haben, die Belastung mit Viren und Keimen zu

verringern. "Dabei sind sie gesetzlich dazu verpflichtet, alles zu unternehmen,

um die Fahrt mit dem Lift gefahrenfrei zu ermöglichen. "Und nicht erst jetzt,

sondern schon vor der Corona-Pandemie hätte das Thema Hygiene bei den Betreibern

auf der Agenda stehen müssen."



Jeder dritte Bundesbürger fordert, zumindest in der aktuellen Situation die

Aufzüge möglichst für den Betrieb zu sperren. Zwei Drittel wünschen sich

ergänzend gesetzliche Regelungen mit dem Ziel, die Gefahr von

Krankheitsübertragungen durch Viren und Bakterien in der Kabine zu verringern.

Schließlich sind Menschen mit körperlichen Einschränkungen auf die Fahrt mit dem

Aufzug angewiesen.



Zum ELEVATAIR



Der ELEVATAIR ist als medizinisches Gerät zugelassen und zerstört dank

Plasmatechnologie 99,99% aller Viren und Bakterien. Das Gerät kann ohne großen

Aufwand an jedem Aufzug nachgerüstet werden.



Mehr Informationen unter: http://www.elevatair.de



Über HUNDT CONSULT



HUNDT CONSULT ist ein auf die Gebäudefördertechnik spezialisiertes Ingenieurbüro

mit knapp 100 Mitarbeitenden und damit größtes unabhängiges Beratungs- und

Dienstleistungsunternehmen für den optimierten Betrieb von Aufzügen und

Fahrtreppen in Deutschland und Europa: Begehungen, kaufmännische sowie

technische Optimierungen, Budgetplanungen, Neubau- und Modernisierungsplanungen,

Unterstützung bei der Ausschreibung von Rahmenverträgen und die langfristige

Verwaltung bis hin zum Betrieb von Aufzugsanlagen gehören zum Leistungsspektrum.

Eine eigenentwickelte Software bildet dabei die Aufzüge und Fahrtreppen als

Digital Twin ab. Die selbstentwickelte IIOT Lösung LIFT GUARDIAN ermöglicht

zusätzlich die Realtime-Diagnostik von Aufzügen und Fahrtreppen:

http://www.lift-guardian.de . HUNDT CONSULT unterhält Standorte in Kiel,

Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Bonn, Limburg, Stuttgart, München, Nürnberg,

Wien sowie Den Haag und managt über 45.000 Anlagen. Zu den Kunden zählen sowohl

Bestandshalter als auch Verwalter und Immobilieninvestoren. Weitere

Informationen unter http://www.hundt-consult.de



Pressekontakt:



corpNEWSmedia

Claudia Thöring

Redaktion

Tel.: +49 (0) 40 207 6969 82

E-Mail: mailto:claudia.thoering@corpnewsmedia.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/145854/4839464

OTS: HUNDT CONSULT GmbH





Ziel müsse es sein, die Belastung mit den Schwebetröpfchen so schnell wiemöglich um 80 Prozent zu reduzieren. "Denn erst dann kann die Luft in der Kabinewieder bedenkenlos eingeatmet werden", so Bonn. Herkömmliche Lüftungen benötigendafür viel zu lange. Sehr viel schneller geht es dagegen mit dem Einsatz vonPlasmatechnologie. "Diese Technologie wird seit Jahren in OP-Sälen undArztpraxen eingesetzt. Sie kann mittlerweile über 30 Wirksamkeitsstudienvorweisen", weiß Alexander Wüllner von HUNDT CONSULT. Die Aufzug-Experten bietenmit dem ELEVATAIR inzwischen einen solchen Plasma-Lüfter für Aufzugskabinen an.Bereits nach wenigen Sekunden nimmt die Aerosolbelastung deutlich ab; innerhalbvon knapp vier Minuten sind 80 Prozent der Fahrstuhlluft desinfiziert und siebleibt auf diesem nicht-infektiösen Niveau.Für Wüllner ist es unverständlich, dass sich bisher so wenige Aufzugsbetreiberernsthaft darum gekümmert haben, die Belastung mit Viren und Keimen zuverringern. "Dabei sind sie gesetzlich dazu verpflichtet, alles zu unternehmen,um die Fahrt mit dem Lift gefahrenfrei zu ermöglichen. "Und nicht erst jetzt,sondern schon vor der Corona-Pandemie hätte das Thema Hygiene bei den Betreibernauf der Agenda stehen müssen."Jeder dritte Bundesbürger fordert, zumindest in der aktuellen Situation dieAufzüge möglichst für den Betrieb zu sperren. Zwei Drittel wünschen sichergänzend gesetzliche Regelungen mit dem Ziel, die Gefahr vonKrankheitsübertragungen durch Viren und Bakterien in der Kabine zu verringern.Schließlich sind Menschen mit körperlichen Einschränkungen auf die Fahrt mit demAufzug angewiesen.Zum ELEVATAIRDer ELEVATAIR ist als medizinisches Gerät zugelassen und zerstört dankPlasmatechnologie 99,99% aller Viren und Bakterien. Das Gerät kann ohne großenAufwand an jedem Aufzug nachgerüstet werden.Mehr Informationen unter: http://www.elevatair.deÜber HUNDT CONSULTHUNDT CONSULT ist ein auf die Gebäudefördertechnik spezialisiertes Ingenieurbüromit knapp 100 Mitarbeitenden und damit größtes unabhängiges Beratungs- undDienstleistungsunternehmen für den optimierten Betrieb von Aufzügen undFahrtreppen in Deutschland und Europa: Begehungen, kaufmännische sowietechnische Optimierungen, Budgetplanungen, Neubau- und Modernisierungsplanungen,Unterstützung bei der Ausschreibung von Rahmenverträgen und die langfristigeVerwaltung bis hin zum Betrieb von Aufzugsanlagen gehören zum Leistungsspektrum.Eine eigenentwickelte Software bildet dabei die Aufzüge und Fahrtreppen alsDigital Twin ab. Die selbstentwickelte IIOT Lösung LIFT GUARDIAN ermöglichtzusätzlich die Realtime-Diagnostik von Aufzügen und Fahrtreppen:http://www.lift-guardian.de . HUNDT CONSULT unterhält Standorte in Kiel,Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig, Bonn, Limburg, Stuttgart, München, Nürnberg,Wien sowie Den Haag und managt über 45.000 Anlagen. Zu den Kunden zählen sowohlBestandshalter als auch Verwalter und Immobilieninvestoren. WeitereInformationen unter http://www.hundt-consult.dePressekontakt:corpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: mailto:claudia.thoering@corpnewsmedia.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/145854/4839464OTS: HUNDT CONSULT GmbH