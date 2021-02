Leistungsstarker Luftreiniger von FrigorTec scheidet Corona-Viren zu 99,995 Prozent ab (FOTO)

Amtzell / Ravensburg (ots) - Mit dem "deviro" präsentiert das Unternehmen

FrigorTec ein mobiles Luftreinigungsgerät. In der höchsten von drei wählbaren

Filterstufen scheidet der deviro mit H14-HEPA-Filter Corona-Viren und Feinstaub

zu 99,995 Prozent aus der Raumluft ab. Mit einer Schallemission ab 49 Dezibel

ist das Gerät dabei sehr leise. Damit eignet sich der Luftreiniger selbst für

den Einsatz in Büro- und Schulungsräumen. FrigorTec mit Sitz in Amtzell bei

Ravensburg ist ein Spezialunternehmen für Klimatisierung und Filterung in

besonders anspruchsvollen Industrie- und Gewerbeanwendungen. In acht Monaten

Entwicklungszeit haben die Ingenieure laut Hersteller das leistungsstarke

Luftreinigungsgerät entwickelt.



Nachhaltiger Schutz von Gesundheit und Geldbeutel







zum Beispiel mit SARS-CoV-2 über Aerosole entscheidend. Das ist durch eine Reihe

von Studien mehrfach belegt. Aber auch andere Viren und Feinstaub werden

eliminiert. Allerdings ist beim Kauf in erster Linie auf zwei Merkmale zu

achten. Zum einen müssen laut Untersuchungen wie der des Universitätsklinikums

Münster aus dem Februar 2021 Luftreiniger für einen effektiven Schutz mit

H14-HEPA-Filtern ausgestattet sein. Zum anderen muss das Gerät im eingesetzten

Raum eine Luftwechselrate von mehr als fünf Mal pro Stunde realisieren. Beides,

so FrigorTec-Geschäftsführer Ralph Kolb, ist beim deviro gegeben: "Unser neues

Luftreinigungsgerät deviro verfügt über drei Filterstufen. In der höchsten Stufe

entspricht es den gültigen Normen für H14-Filter mit einer Luftwechselrate von

sechs Mal pro Stunde in Räumen bis knapp über 100 Kubikmetern." Damit sowie

aufgrund seines sehr leisen Betriebs sei es laut Kolb "bestens für den Einsatz

in großen Besprechungszimmern, Schulungsräumen, Schalt- und Technikräumen,

Kantinen und Klassenzimmern geeignet."



Ein weiteres Kriterium bei Luftreinigern sind die Betriebskosten. Auch hier

rechnet sich die Anschaffung eines professionellen Geräts laut Ralph Kolb

mittelfristig immer: "Wirtschaftlich vor allem zu berücksichtigen sind die

Filterstandzeiten der Geräte. Da die eingesetzten H14-HEPA-Filter im Nachkauf

nicht ganz günstig sind, kann sich die Anschaffung eines professionellen

Luftreinigers wie dem deviro im Vergleich zu vermeintlich günstigen Geräten auf

dem Markt bereits binnen 24 Monaten amortisieren."



Erhältlich ist das neue Luftreinigungsgerät deviro online unter https://www.frig

ortec-shop.com/Neugeraete/Luftfiltergeraet-deviro-AF650.html?force_sid=1fo2v3gne

chlvvnu88ir78360t . FrigorTec bietet interessierten Unternehmen, Behörden und

Schulen darüber hinaus kostenfreie Beratung bei Planung und Inbetriebnahme.



Über die FrigorTec GmbH:



Die FrigorTec GmbH mit Sitz im oberschwäbischen Amtzell bei Ravensburg

entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für Getreidekühlung,

Kranklimatisierung, Heutrocknung, Wärmeentwesung und Luftreinigung. Mit Service-

und Vertriebsstandorten in Deutschland sowie internationalen Tochterunternehmen

ist der Hersteller weltweit aktiv. 2005 hervorgegangen aus dem Produktbereich

Kältegeräte im Sulzer-Konzern, erwirtschaftet das Unternehmen ca. 18 Mio. Euro

jährlich (Geschäftsjahr 2019) und beschäftigt aktuell ca. 60 Mitarbeitende.



