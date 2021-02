AImotive integriert die RoadRunner 3D-Szenenbearbeitungsfunktion von MathWorks in aiSim

Mountain View, Kalif. (ots/PRNewswire) - aiSim und RoadRunner ermöglichen

Erstellung präziser 3D-Szenen für Simulationen



MathWorks, der führende Entwickler mathematischer Rechensoftware für Ingenieure

und Wissenschaftler, und AImotive, Europas führender Anbieter von

automatisierter Fahrtechnik, arbeiten jetzt zusammen, um RoadRunner in aiSim zu

integrieren. Dadurch können Anwender mühelos Straßen- und 3D-Netzwerke für die

Simulation in aiSim erstellen - der deterministischsten und robustesten Lösung

auf dem Markt.



Grundvoraussetzungen für Simulatoren, auf denen End-to-End-Tests von Software

für automatisiertes Fahren durchgeführt werden, sind realitätsgetreue Umgebungen

und eine realistische Sensorsimulation. Klar definierte Karten und

Qualitäts-Assets als Input sind dafür nötig. AImotive löst diese Herausforderung

mithilfe von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3065638-1&h=203397422&u=https%3

A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3065638-1%26h%3D103052623%2

6u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mathworks.com%252Fproducts%252Froadrunner.html%253F

s_tid%253Dsrchtitle%26a%3DRoadRunner&a=RoadRunner , einer interaktiven

Editorsoftware von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3065638-1&h=1940610043&u=

https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3065638-1%26h%3D2581

6649%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mathworks.com%252Fproducts%252Froadrunner.htm

l%253Fs_tid%253Dsrchtitle%26a%3DMathWorks&a=MathWorks mit dem Anwender 3D-Szenen

für Simulationen entwerfen können. AImotive hat diese in aiSim, die weltweit

erste ISO26262-zertifizierte Simulationsplattform für den Automobilbereich,

integriert.







intuitiven Karteneditor von RoadRunner verschiedene Umgebungen zu erstellen, von

dicht bebauten Stadtlandschaften bis hin zu Compliance-spezifischen Testfällen.



Darüber hinaus ermöglicht die Integration die Erstellung und Bearbeitung von

OpenDrive-Karten, den Import von GIS-Daten und die Platzierung der integrierten

detailgetreuen Assets von aiSim sowie Assets der umfangreichen Asset-Bibliothek

von RoadRunner. Die erstellten Inhalte können problemlos in den

ASIL-D-zertifizierten Simulator importiert werden, um dessen erweiterte

Sensorsimulationsfähigkeiten zu nutzen.



"Bei der Entwicklung von Technik für das automatisierte Fahren kommen virtuelle

Tests zum Einsatz, um die Kosten und das Risiko zu senken. Um den größten Nutzen

aus virtuellen Tests zu ziehen, müssen Ingenieure Szenen simulieren, die der

realen Welt sehr nahe kommen. Das ist jedoch ziemlich zeitaufwändig", sagte

Avinash Nehemiah, Principal Product Manager - Autonomous Systems bei MathWorks.

"Durch die Verknüpfung von RoadRunner und aiSim können Ingenieure ganz einfach

komplexe, simulationsfähige Szenen in RoadRunner für virtuelle Tests in aiSim

erstellen."



"Wir sind sehr stolz darauf, mit MathWorks RoadRunner zusammenzuarbeiten, um die

Erstellung von Inhalten noch benutzerfreundlicher zu gestalten, insbesondere bei

den neuesten Herausforderungen für die Industrie, wie z. B. Sensor- und

Umgebungssimulation. Diese neue Zusammenarbeit passt, und sie erweitert unsere

vorherige Integration mit anderen MathWorks-Produkten wie MATLAB und Simulink.

Noch wichtiger ist, dass der Nutzen für unsere Anwender sich stark verbessert

hat. Sie profitieren jetzt von einem intuitiven und gut gestalteten Tool zur

Erstellung von Inhalten, das nahtlos mit einer deterministischen, flexiblen und

zertifizierten Simulator-Engine integriert ist", sagte Szabolcs Jánky, Product

Manager bei aiSim.



Weitere Informationen über AImotive finden Sie unter

https://aimotive.com/about-us (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3065638-1&h=3

627655157&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3065638-

1%26h%3D324398920%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faimotive.com%252Fabout-us%26a%3Dhttp

s%253A%252F%252Faimotive.com%252Fabout-us&a=https%3A%2F%2Faimotive.com%2Fabout-u

s)



Pressekontakt:





Bence Boda

Communications Manager

bence.boda@aimotive.com

0036301828085

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777482/ai_motive_landscape_logo_Logo.jpg



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136833/4839470

OTS: AImotive





Das Ergebnis ist eine benutzerfreundliche Lösung, die es erlaubt, mit demintuitiven Karteneditor von RoadRunner verschiedene Umgebungen zu erstellen, vondicht bebauten Stadtlandschaften bis hin zu Compliance-spezifischen Testfällen.Darüber hinaus ermöglicht die Integration die Erstellung und Bearbeitung vonOpenDrive-Karten, den Import von GIS-Daten und die Platzierung der integriertendetailgetreuen Assets von aiSim sowie Assets der umfangreichen Asset-Bibliothekvon RoadRunner. Die erstellten Inhalte können problemlos in denASIL-D-zertifizierten Simulator importiert werden, um dessen erweiterteSensorsimulationsfähigkeiten zu nutzen."Bei der Entwicklung von Technik für das automatisierte Fahren kommen virtuelleTests zum Einsatz, um die Kosten und das Risiko zu senken. Um den größten Nutzenaus virtuellen Tests zu ziehen, müssen Ingenieure Szenen simulieren, die derrealen Welt sehr nahe kommen. Das ist jedoch ziemlich zeitaufwändig", sagteAvinash Nehemiah, Principal Product Manager - Autonomous Systems bei MathWorks."Durch die Verknüpfung von RoadRunner und aiSim können Ingenieure ganz einfachkomplexe, simulationsfähige Szenen in RoadRunner für virtuelle Tests in aiSimerstellen.""Wir sind sehr stolz darauf, mit MathWorks RoadRunner zusammenzuarbeiten, um dieErstellung von Inhalten noch benutzerfreundlicher zu gestalten, insbesondere beiden neuesten Herausforderungen für die Industrie, wie z. B. Sensor- undUmgebungssimulation. Diese neue Zusammenarbeit passt, und sie erweitert unserevorherige Integration mit anderen MathWorks-Produkten wie MATLAB und Simulink.Noch wichtiger ist, dass der Nutzen für unsere Anwender sich stark verbesserthat. Sie profitieren jetzt von einem intuitiven und gut gestalteten Tool zurErstellung von Inhalten, das nahtlos mit einer deterministischen, flexiblen undzertifizierten Simulator-Engine integriert ist", sagte Szabolcs Jánky, ProductManager bei aiSim.Weitere Informationen über AImotive finden Sie unterhttps://aimotive.com/about-us (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3065638-1&h=3627655157&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3065638-1%26h%3D324398920%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faimotive.com%252Fabout-us%26a%3Dhttps%253A%252F%252Faimotive.com%252Fabout-us&a=https%3A%2F%2Faimotive.com%2Fabout-us)Pressekontakt:Bence BodaCommunications Managerbence.boda@aimotive.com0036301828085Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777482/ai_motive_landscape_logo_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136833/4839470OTS: AImotive