WECONOMY 2021 erneut mit Female Focus (FOTO)

Ludwigshafen (ots) -



- Deutschlands führender Wettbewerb für Gründer*innen geht in die 15. Runde

- Start-ups profitieren: mit erfahrenen Expert*innen das eigene Netzwerk stärken

- Innovative Ideen fördern und Vorbilder schaffen



Rekordverdächtige 119 Bewerbungen, 20 beeindruckende Finalistinnen und zehn

überragende Gewinnerinnen: Dies sind die Eckdaten der laufenden 14. Runde von

WECONOMY, Deutschlands führender Gründerinitiative. Das Besondere: Erstmals

wurden explizit Start-ups mit mindestens einer Gründerin im Team angesprochen.

Mit diesem "Female Focus" erhalten Frauen und ihre innovativen Ideen mehr

Sichtbarkeit und profitieren von der Unterstützung des hochkarätigen

WECONOMY-Netzwerks. Die Wirtschaftsinitiative Wissensfabrik - Unternehmen für

Deutschland e.V. veranstaltet den Wettbewerb jährlich in Kooperation mit

UnternehmerTUM, Europas führendem Zentrum für Innovation und Gründung, sowie dem

Handelsblatt. WECONOMY ist die Plattform für einen professionellen Austausch

zwischen Gründer*innen und etablierten Unternehmen auf Augenhöhe, der Gewinn mit

Geld nicht zu bezahlen.





So konnten die ausgezeichneten Gründerinnenteams aus den BereichenInformationstechnologie, Medizin, Bildung und Industrie bei derAuftaktveranstaltung Top-Manager*innen aus den Reihen der WECONOMY-Sponsorenihre Geschäftsidee in kleinen Gesprächsrunden vorstellen und mit ihnenindividuelle Tipps und Anregungen diskutieren.Nun stehen für sie themenspezifische WECONOMY-Tage auf dem Programm. Inintensiven Gesprächen tauschen sich die Start-ups bei drei Veranstaltungen mitMentor*innen der WECONOMY-Partnerunternehmen aus, um die eigene Geschäftsideevoranzubringen. Dabei profitieren die zehn WECONOMY-Gewinner*innen von demWissen der erfahrenen Unternehmer*innen und erhalten individuelle Unterstützungzu unterschiedlichen Themen wie Markteintritt, Produktentwicklung sowieOrganisations- und Unternehmensentwicklung. Start war Anfang Februar mit einerOnline-Veranstaltung, virtuelle Gastgeberin war die Voith Gruppe in Berlin. EndeMärz werden die Start-ups zu Gast bei TÜV Nord in Hannover sein und im Mai endetdie Veranstaltungsreihe mit den WECONOMY-Tagen bei der LBBW in Mainz.Parallel laufen die Vorbereitungen zum Bewerbungsstart für die 15. RundeWECONOMY. "Ich freue mich sehr darüber, dass wir in der Jubiläumsrunde erneutden Female Focus setzen werden", sagt Dr. Steffi Blumentritt, LeiterinUnternehmertum bei der Wissensfabrik. "Die Diskrepanz zwischen Frauen undMännern im Start-up-Ökosystem ist vor allem Ausdruck ungleicher Chancen. NebenKontakten zu Mitgründer*innen fehlen ihnen vor allem Netzwerke zur etablierten