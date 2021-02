High Tide startet den Verkauf von CBD-Produkten auf Hanfbasis über Grasscity.com

CALGARY, AB, 16. Feb. 2021 – High Tide Inc. („High Tide” oder das „Unternehmen”) (CSE: HITI) (OTCQB: HITIF) (Frankfurt: 2LY), ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass das Unternehmen über seine E-Commerce-Plattform grasscity.com mit dem Verkauf von CBD-Produkten auf Hanfbasis in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union begonnen hat. Durch diesen Schritt wird die bereits starke Position von High Tide auf dem E-Commerce-Markt der Vereinigten Staaten für Konsumzubehör und CBD-Produkte auf Hanfbasis noch weiter gefestigt. Zuvor hatte das Unternehmen gemeldet, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb von Smoke Cartel, Inc. („Smoke Cartel“) (OTCQB: SMKC), der weltweit zweitgrößten E-Commerce-Plattform für Konsumzubehör (Stand: Januar 2021) abgeschlossen hat. [i]

„Ich freue mich sehr, dass die Konsumenten in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union von nun an über grasscity.com Zugang zu einer hervorragend kuratierten Auswahl von CBD-Tinkturen, -Fruchtgummis und sonstigen Esswaren zu angemessenen Preisen haben“, erklärte Raj Grover, der President und Chief Executive Officer von High Tide. „Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union stellen prioritäre Märkte für unser E-Commerce-Geschäft im Jahr 2021 dar, und mit diesem Schritt wird sich unsere Stellung als bedeutender Akteur im Online-Verkauf von CBD-Produkten auf Hanfbasis und Konsumzubehör weiter festigen“, so Raj Grover weiter.

Die European Business Review zitierte vor kurzem eine Studie von Grandview Research, in der vorausgesagt wurde, dass „die weltweite CBD-Branche im Laufe der nächsten fünf Jahre voraussichtlich einen Zuwachs von $ 23,6 Milliarden verzeichnen wird.”[ii] Laut einem Marktforschungsbericht von Technavio mit dem Titel „Globaler Markt für CBD-Öl 2020-2024“ soll der globale Markt für CBD-Öl bis 2024 um USD 3,52 Milliarden zulegen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate) von über 32 % entspricht.[iii]

Grasscity.com hat seinen Standort in Amsterdam und ist mit Stand vom Januar 2021 der weltweit größte Online-Shop für Konsumzubehör; im Jahr 2020 verzeichnete der Shop über 26 Millionen Website-Besuche.[iv] 77 % der Website-Besuche stammten aus Nordamerika. Die Website hat mehr als 560.000 Kunden in seiner Datenbank, ca. 1.050.000 Empfänger in seiner E-Mail-Datenbank und derzeit über 6.808.000 Forumsmitglieder, unter anderem mehr als 310.000 passionierte Leser ihres wöchentlichen Newsletters. Newsletters. Der Online-Shop erhielt mehr als 45.550 geprüfte Kundenbewertungen, und Grasscity hat insgesamt mehr als 290.000 Followers auf Instagram, Facebook und YouTube.