Almirall gibt Veröffentlichung im British Journal of Dermatology über ILUMETRI (Tildrakizumab) als erste Anti-IL-23p19- Therapie, für die Daten zur 5-Jahres- Wirksamkeit und -Sicherheit aus zwei Phase-III-Studien vorliegen, bekannt

Tildrakizumab bei einem konsistenten Langzeit-Sicherheitsprofil über 5 Jahre (256 Wochen)[1]

Dies sind die ersten und umfangreichsten vollständigen gepoolten Studiendaten, die in einer medizinischen Fachzeitschrift zu einem IL-23p19-Inhibitor veröffentlicht wurden

BARCELONA, Spanien, 16. Februar 2021 /PRNewswire/ --

Almirall, S.A. (BME: ALM), ein internationals Pharmaunternehmen mit strategischem Fokus auf die Hautgesundheit, gab heute bekannt, dass das British Journal of Dermatology (BJD) eine umfassende Analyse der gepoolten 5-Jahres-Daten aus zwei klinischen Phase-III-Studien, reSURFACE 1 und reSURFACE 2, zu ILUMETRI (Tildrakizumab), einem IL-23p19-Inhibitor zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Plaque- Psoriasis, veröffentlicht hat. Der Artikel ist in der Online-Bibliothek des BJD abrufbar. Diese Daten belegen eine anhaltende Wirksamkeit bei Patienten, die auf Tildrakizumab ansprechen, als auch bei Patienten, die in Woche 28 von Etanercept auf Tildrakizumab umgestellt wurden, sowie ein günstiges Langzeit-Sicherheitsprofil mit einer Tildrakizumab-Gesamtexposition von mehr als 5.400 Patientenjahren. Während dieses Zeitraums wurden die PASI- und PGA-Ansprechraten bei einem großen Teil der Patienten beibehalten1. Dies ist der erste und umfassendste in einer medizinischen Fachzeitschrift veröffentlichte vollständige Datensatz zu einem IL-23p19- Inhibitor.