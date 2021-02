---------------------------------------------------------------------------

Vossloh AG flankiert Wachstumsstrategie durch Platzierung einer Hybrid-Anleihe in Höhe von 150 Mio.EUR



- Mehr finanzieller Handlungsspielraum durch gestärkte Bilanzstruktur

- Deutliche Überzeichnung der Hybrid-Anleihe, Zinssatz am unteren Ende der Vermarktungsspanne



- Koppelung an Nachhaltigkeitskriterien unterstreicht den "grünen" Anspruch von Vossloh



Werdohl, 16. Februar 2021. Die Vossloh AG geht innovative Wege bei der Finanzierung und hat als eines der ersten Unternehmen in Deutschland eine nachhaltigkeitsorientierte Hybrid-Anleihe platziert. Die Gesellschaft hatte im Mai letzten Jahres ihre Fokussierung auf die Bahninfrastruktur abgeschlossen und im Dezember die Strategie für die kommenden Jahre vorgestellt. Nun hat Vossloh sich die finanzielle Flexibilität verschafft, um das boomende Thema "grüne Mobilität" weiter voranzutreiben und seine ambitionierten Wachstumsziele in die Realität umzusetzen.

Die Emission der Hybrid-Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 150 Mio.EUR war deutlich überzeichnet. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte der Zinssatz für die kommenden fünf Jahre bei 4,0 % am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert werden. Die Erlöse aus der Hybrid-Anleihe werden gemäß der einschlägigen IFRS-Rechnungslegungsstandards dem Eigenkapital zugerechnet. Die Anleihe hat eine unendliche Laufzeit und kann erstmals nach fünf Jahren seitens der Gesellschaft gekündigt und zurückgezahlt werden. Der Rückzahlungsbetrag der Hybrid-Anleihe ist an die Nachhaltigkeitsperformance von Vossloh gekoppelt, die über unabhängige Nachhaltigkeitsratings gemessen wird. Hierfür werden die Ratings von ISS ESG und MSCI ESG Research herangezogen, die international zu den führenden Anbietern von Nachhaltigkeitsbewertungen gehören.