- Organisationsstrukturen ändern sich nur zögerlich

- Führungskräfte sprechen Mitarbeitern Vertrauen ab

- Hierarchische Prägung bleibt dominant



Die Umsetzung von New-Work-Praktiken ist vor allem dort fortgeschritten, wo die

Mitarbeiter direkt betroffen sind: bei der flexiblen Gestaltung von

Arbeitszeiten. Im Gegensatz dazu bleibt die Veränderung der Organisation an sich

nahezu unberührt. Zu dieser zentralen Aussage kommt der Personaldienstleister

Hays in Zusammenarbeit mit dem Institut für Beschäftigung und Employability

(IBE) in seinem zehnten HR-Report, "New Work", zu dem insgesamt 1.046 Fach- und

Führungskräfte aus der D-A-CH-Region befragt wurden.





Die Ergebnisse zeigen: Trotz flexibler Arbeitszeitpraktiken der Mitarbeiterändern sich die bestehenden Organisations- und Führungsstrukturen in denUnternehmen nur zögerlich. 59 Prozent der befragten Entscheider geben an, sichim Umgang mit agilen Organisationsformen noch schwerzutun. Ähnlich ist es um dieProjektorganisation bestellt. Mehr als der Hälfte der Entscheider haben Problemebei dem Parallelbetrieb zwischen Projekt und Linie. Dieses Ergebnis überraschtbesonders vor dem Hintergrund, da Unternehmen sich bereits seit Jahren zunehmendprojektbasiert organisieren.Besonders widerspenstig gegenüber Veränderungen scheinen die Führungsstrukturenzu sein. Gründe dafür könnte die große Zurückhaltung von Führungskräften bei derPartizipation der Mitarbeiter an Entscheidungen (59 Prozent) sowie derenSelbstorganisation (58 Prozent) sein. 65 Prozent der befragten Entscheiderbegründeten ihre Aussagen damit, dass Mitarbeiter mit eigenen Entscheidungensowie Selbstorganisation überfordert seien. Demzufolge wundert es nicht, dass 71Prozent der Befragten angeben, Führungskräfte haben Probleme Macht abzugeben. 66Prozent von ihnen sprechen sich sogar gegen eine Enthierarchisierung aus."Die Studienergebnisse machen klar, wie stark die Sozialisation derFührungskräfte innerhalb von starren hierarchischen Unternehmensstrukturen nochgreift. Mehr noch: wie dieser Zustand die Entwicklung von New-Work-Arbeitsweisenbehindert. Die Fahrt mit angezogener Handbremse erzeugt auf Dauer unnötigeSpannungen", so Christoph Niewerth, Vorstand von Hays.