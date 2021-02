Mit intelligenter Logistik durch die Pandemie / Aktionstag am 15. April 2021 ist Bühne für die Leistungen des Wirtschaftsbereichs (FOTO)

Bremen (ots) - Logistik und Supply Chain-Management sind relevante,

stabilisierende und leistungsfähige Funktionsbereiche in unserem

Wirtschaftssystem - das hat die Situation der vergangenen Monate auch in der

breiten Öffentlichkeit deutlich gemacht. Logistikdienstleister sowie die

Logistikabteilungen der Unternehmen in Industrie und Handel übernehmen

existenzielle Funktionen für die Gesellschaft, vom Befüllen der Regale im

Einzelhandel bis hin zur Logistik für Impfstoffe und lebenswichtige Medikamente.



Dahinter stehen noch weitere anspruchsvolle Aufgaben wie Beschaffung,

Lagermanagement, Distribution, Prozessoptimierung, Personalplanung - mit der

wichtigen Unterstützung durch moderne IT-Lösungen. Auch als Berufsfeld bietet

die Logistik also spannende, herausfordernde und sinnstiftende Tätigkeiten. Der

Tag der Logistik ist für Unternehmen die Gelegenheit, diese Tatsachen bekannt zu

machen, so das Image zu festigen, das der Wirtschaftsbereich in den vergangenen

Monaten aufgebaut hat, und damit dauerhaft für mehr Akzeptanz zu sorgen.







Euro, damit ist die Logistik der drittgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland.

Mehr als 3 Millionen Menschen sind in Logistik und Supply Chain Management

beschäftigt.



Das Gute zeigen, das man tut - das geht auch online



Um die Chance zur Imagearbeit zu nutzen, gilt es für Unternehmen und

Organisationen jetzt, ein entsprechendes Veranstaltungsangebot auf die Beine zu

stellen und bekannt zu machen. Ob es möglich sein wird, real die Türen zu öffnen

und Besucher zu empfangen, ist zwar angesichts der Pandemielage fraglich. Doch

Internet und digitale Tools beispielsweise bieten ebenfalls Möglichkeiten, den

Aktionstag zu nutzen: Mit Webinaren, Videokonferenzen, Live-Streams, Vlogs,

Blogs, Fotos und vielem mehr. Unternehmen, die keine Veranstaltung durchführen

möchten, können an diesem Tag ihre Pressearbeit intensivieren, mit Aktionen auf

ihren Webseiten auf die Logistik aufmerksam machen oder in den sozialen Medien

aktiv sein. Auch so werden die Themen des Wirtschaftsbereichs Logistik gemeinsam

der Öffentlichkeit präsentiert.



Einige Veranstaltungen sind auf der Webseite http://www.tag-der-logistik.de

bereits im Angebot. Außerdem plant die Mittelstands- und Wirtschaftsunion

Rhein-Kreis Neuss eine digitale Berufserkundung gemeinsam mit zahlreichen

Unternehmen, um potenzielle Nachwuchskräfte für Logistik und Supply

Chain-Management zu interessieren. Auch

Internet virtuelle Betriebsführungen aus verschiedenen Standorten anzubieten, um

Interessierten spannende Einblicke in die Welt der Logistikzentren zu gewähren.



Chancen für alle Beteiligten



Der Tag der Logistik findet jährlich am dritten Donnerstag im April statt und

wird seit 2008 von der BVL initiiert. Sie betreibt die Website

http://www.tag-der-logistik.de , den zentralen Kommunikationskanal. Die

Veranstaltungen werden von den Unternehmen selbst organisiert und dort online

gestellt und sind für Teilnehmer kostenfrei.



So bietet der Tag der Logistik Chancen für alle - Unternehmen können für mehr

Akzeptanz bei Nachbarschaft und Politik sorgen, Kunden- und Mitarbeiterkontakte

stärken oder potenzielle neue Mitarbeiter ansprechen. Teilnehmer können sich

live anschauen, welche logistische Arbeit, Funktionen und Prozesse sie im

täglichen Leben auslösen und welche Berufschancen sich dort ggfs. bieten.



Mehr zur Systemrelevanz der Logistik



Die Initiative "Die Wirtschaftsmacher", ein Zusammenschluss von Logistikern in

Deutschland, die sich für das Image der Logistik einsetzen und den Aktionstag

seit ihrer Gründung eng begleiten, hat die Rolle der Logistik in Zeiten der

Corona-Pandemie in einem Themenheft zusammengefasst. Es steht zum Download zur

Verfügung unter



https://ots.de/ed7zNk



Zentraler Anlaufpunkt für den Aktionstag ist die Website



http://www.tag-der-logistik.de .



Dort können Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände sowie

Organisationen aus dem Wirtschaftsbereich Logistik ihre Veranstaltungen

veröffentlichen und die Teilnehmeranmeldung abwickeln. Zur Unterstützung sind im

Downloadbereich Dokumente hinterlegt, die die teilnehmenden Unternehmen zur

Vorbereitung und Durchführung ihrer Veranstaltung am 15. April 2021 verwenden

können. Der Tag der Logistik ist auch im Social Web präsent:



http://www.twitter.com/tagderlogistik / http://www.facebook.de/tagderlogistik



Unter http://www.tag-der-logistik.de/tdl-virtuell stehen Anregungen und Tipps

für digitale Veranstaltungsformate bereit.



Pressekontakt:



Presseanfragen an: Anja Stubbe; Tel.: 0421 / 173 84 23; E-Mail:

mailto:stubbe@bvl.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43329/4839613

OTS: BVL - Bundesvereinigung Logistik e.V.





Für das Jahr 2020 rechnen Experten mit einer Gesamtleistung von 268 MilliardenEuro, damit ist die Logistik der drittgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland.Mehr als 3 Millionen Menschen sind in Logistik und Supply Chain Managementbeschäftigt.Das Gute zeigen, das man tut - das geht auch onlineUm die Chance zur Imagearbeit zu nutzen, gilt es für Unternehmen undOrganisationen jetzt, ein entsprechendes Veranstaltungsangebot auf die Beine zustellen und bekannt zu machen. Ob es möglich sein wird, real die Türen zu öffnenund Besucher zu empfangen, ist zwar angesichts der Pandemielage fraglich. DochInternet und digitale Tools beispielsweise bieten ebenfalls Möglichkeiten, denAktionstag zu nutzen: Mit Webinaren, Videokonferenzen, Live-Streams, Vlogs,Blogs, Fotos und vielem mehr. Unternehmen, die keine Veranstaltung durchführenmöchten, können an diesem Tag ihre Pressearbeit intensivieren, mit Aktionen aufihren Webseiten auf die Logistik aufmerksam machen oder in den sozialen Medienaktiv sein. Auch so werden die Themen des Wirtschaftsbereichs Logistik gemeinsamder Öffentlichkeit präsentiert.Einige Veranstaltungen sind auf der Webseite http://www.tag-der-logistik.debereits im Angebot. Außerdem plant die Mittelstands- und WirtschaftsunionRhein-Kreis Neuss eine digitale Berufserkundung gemeinsam mit zahlreichenUnternehmen, um potenzielle Nachwuchskräfte für Logistik und SupplyChain-Management zu interessieren. Auch Amazon hat angekündigt, am 15. April imInternet virtuelle Betriebsführungen aus verschiedenen Standorten anzubieten, umInteressierten spannende Einblicke in die Welt der Logistikzentren zu gewähren.Chancen für alle BeteiligtenDer Tag der Logistik findet jährlich am dritten Donnerstag im April statt undwird seit 2008 von der BVL initiiert. Sie betreibt die Websitehttp://www.tag-der-logistik.de , den zentralen Kommunikationskanal. DieVeranstaltungen werden von den Unternehmen selbst organisiert und dort onlinegestellt und sind für Teilnehmer kostenfrei.So bietet der Tag der Logistik Chancen für alle - Unternehmen können für mehrAkzeptanz bei Nachbarschaft und Politik sorgen, Kunden- und Mitarbeiterkontaktestärken oder potenzielle neue Mitarbeiter ansprechen. Teilnehmer können sichlive anschauen, welche logistische Arbeit, Funktionen und Prozesse sie imtäglichen Leben auslösen und welche Berufschancen sich dort ggfs. bieten.Mehr zur Systemrelevanz der LogistikDie Initiative "Die Wirtschaftsmacher", ein Zusammenschluss von Logistikern inDeutschland, die sich für das Image der Logistik einsetzen und den Aktionstagseit ihrer Gründung eng begleiten, hat die Rolle der Logistik in Zeiten derCorona-Pandemie in einem Themenheft zusammengefasst. Es steht zum Download zurVerfügung unterhttps://ots.de/ed7zNkZentraler Anlaufpunkt für den Aktionstag ist die Websitehttp://www.tag-der-logistik.de .Dort können Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Vereine und Verbände sowieOrganisationen aus dem Wirtschaftsbereich Logistik ihre Veranstaltungenveröffentlichen und die Teilnehmeranmeldung abwickeln. Zur Unterstützung sind imDownloadbereich Dokumente hinterlegt, die die teilnehmenden Unternehmen zurVorbereitung und Durchführung ihrer Veranstaltung am 15. April 2021 verwendenkönnen. Der Tag der Logistik ist auch im Social Web präsent:http://www.twitter.com/tagderlogistik / http://www.facebook.de/tagderlogistikUnter http://www.tag-der-logistik.de/tdl-virtuell stehen Anregungen und Tippsfür digitale Veranstaltungsformate bereit.Pressekontakt:Presseanfragen an: Anja Stubbe; Tel.: 0421 / 173 84 23; E-Mail:mailto:stubbe@bvl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/43329/4839613OTS: BVL - Bundesvereinigung Logistik e.V.