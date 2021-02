Lean, Green & BIM für Klinikbauten oder "The Road to ZERO"

--------------------------------------------------------------

ATP sustain Weitere Informationen

https://www.atp-sustain.ag/

--------------------------------------------------------------



Nürnberg (ots) - Um zukünftig Ressourcen zu schonen und Verschwendung beim

Krankenhaus-Bau zu vermeiden, plädiert ATP architekten ingenieure für eine

recycle- und re-use-fähige Planung mit BIM.





"Bauten für das Gesundheitswesen gelten als Königsklasse der Gebäude, weil siedas Wohl des Menschen klar in den Fokus ihrer Kernprozesse stellen", erklärtUniv.-Prof. Christoph M. Achammer , CEO von ATP, beim Experten-gespräch am OpenDay in Nürnberg. Deshalb sei es wichtig, in der Planung die Weichen so zustellen, dass Klinikbauten später nicht selbst zur Belastung für die Menschenwürden. Die große Verantwortung der Baubranche - als Verursacherin hoherCo2-Belastung - verpflichte alle Beteiligten dazu, umzudenken, so der Architektund Professor an der TU-Wien. " Nur wenn wir die Thematik von Beginn an in dasBewusstsein aller am Planungsprozess Beteiligten rücken, können wir durchinterdisziplinäre Zusammenarbeit zu guten Lösungen kommen."Die digital-unterstützte Integrale Planung von rückbaubaren undwiederverwendbaren Strukturen ist eine der Aufgaben, die zu erforschen sich ATPals BIM-Vorreiter in DACH gesetzt hat. Architekt Lars Oberwinter: "BuildingInformation Modeling (BIM) ist das geeignete Instrument, um schlanke IntegralePlanungsprozesse zu unterstützen. Wir können helfen, die Einsparungspotentialeüber den gesamten Lebenszyklus darzustellen." Der Geschäftsführer der ATPConsultinggesellschaft Plandata bestätigte, dass BIM-Simulationen in der sehrfrühen Planungsphase die Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit signifikanterhöhen. Der nächste Entwicklungsschritt sei nun die vollständige Integrationder Medizintechnik in das digitale Datenmodell.Wie Gebäude auf ihrem Weg zur Klimaneutralität mit ZERO-Emissions zu begleitensind, stellte Jens Glöggler dar. Der Geschäftsführer von ATP sustain, einerATP-Forschungsgesellschaft für nachhaltiges Planen und Bauen, sieht sich hierauch in einer Beratungsrolle: "Zur Umsetzung des Green Deals der EU bestärkenwir unsere KundInnen darin, ökonomische Ziele nicht als Selbstzweck zu sehen,sondern als Mittel zu gesunden Lebens- und Arbeitsbedingungen, einer intaktenUmwelt und geringer Umweltwirkung ."ATP Nürnberg ist einer von fünf ATP-Standorten in Deutschland und gilt aufgrundder Spezialisierung auf Gesundheitsbauten innerhalb der ATP-Gruppe als"Kompetenzzentrum Health". Mit dem Open Day wurde die gelungene Transformationeines 2018 integrierten Architekturbüros für Klinikplanung zum ATP-Vollstandortgefeiert: Das derzeit 40-köpfige Team unter der Leitung von Andreas Rieser ,verfügt nun in allen notwendigen Planungsdisziplinen - Architektur, Tragwerk,TGA und Bauaufsicht - über Klinik-Spezialisten und kann zusätzlich auf 900+KollegInnen im ATP-Netzwerk zurückgreifen. ATP Nürnberg plant Krankenhäuser undKliniken von der Metropolregion Nürnberg über Köln und Passau bis zuUniversitätsmedizin Rostock - das derzeit größte Projekt des LandesMecklenburg-Vorpommern.Experten-Talk DIGI-DAY: https://www.youtube.com/watch?v=VFkLxP-9zGoATP sustain Weitere Informationen (https://www.atp-sustain.ag/)Pressekontakt:Pressestelle ATP architekten ingenieureSven KühneCorporate Communications+43 512 890 160mailto:presse@atp.agWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112825/4839629OTS: Pressestelle ATP architekten ingenieure