Else unterzeichnet eine Vertriebsvereinbarung mit iHerb für mehr als 180 Länder

Else’ Nahrungsprodukte für Babys und Kinder wird über das globale iHerb-Netzwerk an Millionen potenzieller Kunden in mehr als 180 Ländern weltweit vertrieben werden

VANCOUVER, BC, 16. Februar 2021 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), das auf pflanzliche Nahrungsprodukte für Babys, Kleinkinder und Kinder spezialisierte Unternehmen, gibt die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit dem in den USA ansässigen internationalen Online-Vertriebsunternehmen für Wellness- und Nahrungsprodukte, iHerb Inc., bekannt. Die Vereinbarung ermöglicht Else weitreichenden Zugang zum weltweitem Vertrieb seiner Nahrungsprodukte über die USA hinaus.

Eltern auf der Suche nach gesünderen pflanzlichen Nahrungsalternativen für ihre Kinder, werden in Kürze die Produktlinie „Else’s Plant-Based Complete Nutrition products for Toddlers” bei iHerb.com finden.

„Die Partnerschaft mit iHerb stellt eine erfreuliche Entwicklung auf vielen Ebenen dar“, kommentierte Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründer von Else Nutrition. „Über unser gemeinsame Verpflichtung, eine gesündere, nachhaltigere Welt zu unterstützen, hinaus, ermöglicht iHerb Else, unser Produktangebot sofort weltweit in Hunderte neuer Länder und Märkte, einschließlich Kanada und Europa, auszudehnen“.

Über iHerb, Inc.

iHerb, Inc. vertreibt Nahrungs- und Gesundheitsprodukte in den USA und weltweit. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst Nahrungsergänzungsprodukte, Kräuter, Bade- und Schönheitsprodukte, Lebensmittel, Kinder- und Sportartikel. Seit 1996 hat iHerb auf dem Grundsatz und der Mission, Kunden weltweit eine große Auswahl von Gesundheits- und Nahrungsprodukten zu vernünftigen Preisen zu bieten, aufgebaut. iHerb hat seinen Hauptsitz in Morena Valley, Kalifornien und unterhält mehrere Lager in den USA. iHerbs Team von 1.600 engagierten Mitarbeitern hat sich dem Umweltschutz verschrieben und unterstützt durch mehrere umweltfreundliche Initiativen unternehmensweites Recycling und Abfallbegrenzung.