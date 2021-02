Outback Goldfields mobilisiert Teams und beginnt mit Bohrungen im Herzen der Goldfields-Region in Victoria, Australien

Vancouver, British Columbia, Kanada – 16. Februar 2021 – Outback Goldfields Corp. (das “Unternehmen” oder “Outback”) (CSE: OZ, FWB: S600) gibt erfreut den Beginn seiner Diamantbohrungen auf seinem Projektgebiet Glenfine in Victoria, Australien, bekannt. Das aggressive, vollständig finanzierte Programm wird sich auf hochgradige, in Quarzriff eingebettete Goldmineralisierung konzentrieren – das Markenzeichen der nahegelegenen Goldmine Fosterville und anderer bedeutender Goldlagerstätten in der rohstoffreichen Goldfields-Region in Victoria.

Höhepunkte des Bohrprogramms der Phase 1 auf Glenfine

- Ein Diamantbohrer wurde mobilisiert, um mit den Bohrungen auf dem Projekt Glenfine zu beginnen.

- Bohrungen von 4.000 Metern werden auf hochgradige Goldmineralisierung auf zwei Zielen hoher Priorität abzielen.

- Geologische Teams haben mit Gesteins- und Bodenprobennahmen auf dem ganzen Konzessionsgebiet begonnen.

“Wir freuen uns, unser allererstes Bohrprogramm im Herzen der Goldfield-Region in Victoria zu beginnen. Das primäre Ziel dieses Programms ist hochgradige Goldmineralisierung auf unserem Projekt Glenfine. Es wurden zwei Hauptziele identifiziert und wir möchten weitere Ziele entwickeln und bis zu Probennahmen auf dem ganzen Konzessionsgebiet voranbringen”, sagte Chris Donaldson, CEO.

Projekt Glenfine

Das Projekt Glenfine befindet sich im Zentrum eines 30 Kilometer langen Abschnitts der nördlich verlaufenden krustalen Verwerfung Avoca, die die kambrischen Gesteine der Zone Stawell im Westen den ordovizischen Gesteinen der Zone Bendigo im Osten gegenüberstellt. Auf der westlichen Seite der Verwerfung ist das Konzessionsgebiet von einer 20 Kilometer langen und etwa 1 Kilometer breiten, nach Norden streichenden Basaltkuppel aus dem Kambrium namens „Glenfine Dome“ unterlagert. Hier haben historische Bohrungen in weiten Abständen entlang der östlichen und westlichen Ränder der Kuppel zahlreiche Vorkommen einer Goldmineralisierung ermittelt, die in der Nähe des Basaltes und des Metasedimentkontakts lagert. Im Rahmen vorheriger Explorationsbohrungen wurden in beiden Zielgebieten zahlreiche Abschnitte einer bedeutenden Goldmineralisierung durchteuft, wie etwa 3,8 Meter mit 9,0 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au), einschließlich 1,3 Meter mit 23,4 g/t Au, in Bohrloch CCD-001 bei British Banner und 3,8 Meter mit 5,7 g/t Au, einschließlich 0,8 Meter mit 21,0 g/t Au in Bohrloch PFD031 bei Glenfine (siehe die Jahresberichte EL5344 von 2018 und EL5434 von 2016*).