DEUTSCHE BANK belässt GLAXOSMITHKLINE auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Sell" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2021 / 07:25 / GMT