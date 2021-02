NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Delivery Hero mit "Overweight" und einem Kursziel von 160 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Essenslieferant sei wachstumsstark und verfüge über eine marktführende Position in attraktiven Märkten sowie eine im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Bewertung, schrieb Analystin Miriam Adisa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb gehöre die Aktie zu ihren "Top Picks" im Sektor./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2021 / / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

