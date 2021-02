Seegenes Speicheltest für COVID-19 ist genauso effektiv wie der NPS-Test

SEOUL, Südkorea, 16. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Eine neue Studie zeigt, dass der weniger invasive Speicheltest für COVID-19 genauso genaue Ergebnisse liefert wie die nasopharyngeale Probe.

Ein Forschungsteam der Abteilung für Labormedizin an der Kangwon National University School of Medicine unter der Leitung von Professor In-bum Suh, führte den PCR-Test für COVID-19 an 90 hospitalisierten Personen mit Verdacht auf COVID-19, sowohl mit Speichel, als auch mit nasopharyngealen Abstrichen durch. Um genügend Proben zu sammeln, wurden die Proben von den Studienteilnehmern entnommen, die aufgefordert wurden, nach dem Aufstehen am Morgen für 30 Minuten auf Essen, Trinken und Rauchen zu verzichten.