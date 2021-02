Wer auf Sicht von vier bis sieben Monaten zumindest von einer Seitwärtsbewegung der Kion-Aktie ausgeht kann seine Markteinschätzung mit Zertifikaten und Aktienanleihen aktuell zu interessanten Konditionen umsetzen.

Die Kion Group profitiert von wachsenden Volumina im Online-Handel: Zur Effizienzsteigerung von Lieferketten investieren Kunden weltweit in die Vergrößerung, Modernisierung und Automatisierung von Lagerhaltung und Logistik. Kion ist mit Gabelstaplern, Lagertechnik und Supply-Chain-Management die Nummer 1 in Europa und die Nummer 2 weltweit. Entsprechend hat sich die Aktie (DE000KGX8881) nach dem Corona-Crash vom März 2020 entwickelt: Vom Tief bei 35 Euro ging es kontinuierliche aufwärts bis auf 80 Euro Mitte Oktober. Beim aktuellen Kurs von 76 Euro wird die Kion Group mit 9,7 Mrd. Euro bewertet; die Bilanz 2020 legt das Unternehmen am 2.3.2021 vor.

Fokus auf kurzfristige Rendite: Kion im Juni über 70 Euro