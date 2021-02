Georgien und ITB Berlin besiegeln mehrjährige Kooperation von 2021 bis 2023 (FOTO)

Berlin (ots) - ITB Berlin NOW: Adventure & Sustainability Partner 2021 -

Offizielle Kulturdestination 2022 - Offizielles Gastland 2023 - Großes

Engagement eines aufstrebenden Landes: Georgien und die ITB Berlin haben sich

auf eine umfangreiche Kooperation geeinigt, die Partnerschaften in gleich drei

aufeinanderfolgenden Jahren umfasst. In diesem Rahmen hat Georgien und die

weltweit führende Reisemesse eine Zusammenarbeit für 2021, 2022 und 2023

unterzeichnet.



Bereits in diesem Jahr präsentiert sich Georgien als Adventure & Sustainability

Partner auf ITB Berlin NOW. Wie der Name verrät, stellt die Partnerschaft das

Engagement hinsichtlich Natur und Nachhaltigkeit in den Fokus. Im Jahr 2022

präsentiert Georgien als Offizielle Kulturdestination seine kulturellen Schätze.

Der Titel als Offizielles Gastland folgt dann schließlich für das Jahr 2023.

Traditionell richtet das Gastland gemeinsam mit der ITB Berlin die

Eröffnungsveranstaltung aus und erhält besondere mediale Aufmerksamkeit.







"Georgien bildet eine kulturelle Brücke zwischen Europa und Asien und ist einüberaus spannendes Land, dessen touristisches Spektrum den Entdeckergeist vonReisenden auf vielfache Weise anspricht", kommentiert David Ruetz, Head of ITBBerlin . "Wir freuen uns sehr, dass Georgien mit uns eine derartig langfristigangelegte Partnerschaft eingeht. Sicher werden wir unsere Gäste mit eineraußergewöhnlich großen Bühne willkommen heißen können.""Auch in der Ära während und nach der weltweiten Corona-Pandemie ist und bleibtdie ITB Berlin für uns die wichtigste, globale Plattform derTourismusindustrie", ergänzt Medea Janiashvili, amtierende Leiterin dernationalen georgischen Tourismusbehörde . "Die dreijährige Partnerschaft wirduns maßgeblich dabei helfen, unser Land ein ganzes Stück näher an unsere Gästeaus der gesamten Welt zu bringen."Georgien ist in 2021 als Aussteller prominent mit einer eigenen Brand Card aufITB Berlin NOW vertreten und präsentiert sich auch auf der diesjährigen ITBBerlin NOW Convention. Am Donnerstag, den 11. März, bietet das Panel "GeorgianLiving Culture: From Peaks to the Black Sea Coast" (https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Program/#/search/f=h-entity_evtd,georgia;st=1;v_sg=0;v_fg=2) . Einblicke indie lebendige Kultur des Landes, ausgedrückt in abenteuerlichen Landschaften,Artenvielfalt, erstaunlichen Aromen, uralten Weinbautraditionen, unvergesslicherGastfreundschaft und vielen weiteren charmanten Merkmalen, erwartet dieTeilnehmer.Zum ersten Mal wird die osteuropäische Destination offizielles Gastland der ITBBerlin 2023 sein. Die Republik zählt rund 3,7 Millionen Einwohner und punktetbei Besuchern mit kulturellem Reichtum und den unterschiedlichen