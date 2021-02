Seite 2 ► Seite 1 von 3

Sulzbach (Taunus) (ots) - cosnova Beauty blickt trotz eines herausforderndenCorona-Jahres für die dekorative Kosmetikbranche auf eine starke Performancezurück: Die Marken essence und CATRICE zeigten im Vergleich zum Kosmetikmarktdeutlich stärkere Abverkäufe und konnten allein im deutschen Markt 4,5 %(Dezember 2019 vs. Dezember 2020) an weiteren Anteilen gewinnen. Diese lagen imzweiten Halbjahr 2020 in Deutschland insgesamt bei Rekordwerten von 40 %(Quelle: Nielsen, in Stückzahlen).Nach anfänglichen Umsatzeinbußen infolge des ersten Corona-Lockdowns erholtensich die Umsätze bereits im Sommer des vergangenen Jahres deutlich und lagenanschließend im vierten Quartal sogar über den Vergleichswerten für Q4 2019. DasGesamtjahr wurde für cosnova Beauty global mit einem für die dekorativeKosmetikbranche verhältnismäßig geringen Umsatzrückgang von 9 % gegenüber demVorjahr abgeschlossen. In Deutschland lag der Rückgang der Abverkaufszahlen (inProduktwert) bei 8,3 %, während der Markt um 17,4 % schrumpfte (Quelle:Nielsen). "Die insgesamt sehr erfreulichen Ergebnisse aus 2020 stimmen unszuversichtlich, dass wir diese auch im kommenden Jahr trotz andauernderCorona-Krise fortsetzen können", so Hilko Prahl, Geschäftsführer und Chief SalesOfficer bei cosnova Beauty. "Wir sind überzeugt, dass wir insbesondere innerhalbder Herausforderungen des letzten Jahres aufgrund der Positionierung unsererMarken, höchste Qualität zu einem Top Preis anzubieten, bei den Konsument*innenpunkten und unsere Marktanteile so ausbauen konnten."ERFOLGE IM KERNGESCHÄFT: AUSBAU VON MARKTANTEILEN FÜR ESSENCE UND CATRICEInnerhalb des Kerngeschäfts erzielten die Marken essence und CATRICE starkeErfolge: essence erreichte im Dezember bei einem der wichtigsten Handelspartnerim deutschen Drogeriesegment den höchsten monatlichen Marktanteil seit dreiJahren (über 30 %, in Stückzahlen). Auch CATRICE zeigte im deutschen Marktinsgesamt eine ähnlich souveräne Performance und gewann 2020 1,2 % inProduktwert im Marktanteil gegenüber 2019 (Quelle: Nielsen). DenHerausforderungen der Lockdown-Situation für das Kosmetikmarketing am PoSbegegnete cosnova mit kreativen, digitalen Lösungen: "Die Bedürfnisse undWünsche der Konsument*innen als Hauptantreiber sind für uns als Unter-nehmen imvergangenen Jahr noch einmal stärker in den Fokus gerückt", so Yvonne Wutzler,Chief Marketing Officer bei cosnova. "Wir haben dahingehend unser digitalesAngebot weiter ausgebaut, um Verbraucher*innen und Beauty-Fans auch virtuelleine span-nende Produkterfahrung bieten zu können. Unsere Kooperation mitSnapchat mit Virtual Try-On Lenses, einer Tutorial Lens sowie die digitale