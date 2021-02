Qualys erweitert die Lösung VMDR auf mobile Geräte mit Android und iOS/iPadOS und bewertet Schwachstellen in Mobilgeräten von Unternehmen, Betriebssystemen und Anwendungen

FOSTER CITY, Kalifornien (ots) - Qualys, Inc (http://www.qualys.com/) . (NASDAQ:

QLYS (https://investor.qualys.com/) ), Pionier und führender Anbieter für

cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, gab heute bekannt, dass

Qualys VMDR (Vulnerability Management, Detection and Response) jetzt auch mobile

Geräte mit Android und iOS/iPadOS unterstützt. Damit stellt Qualys eine

umfassende Lösung zur Absicherung mobiler Geräte bereit.



Qualys VMDR ist eine Komplettlösung, die detaillierte Geräteinformationen,

Überblick über die Datensicherheit, proaktive Überwachung des Sicherheitsstatus

und automatische Reaktionen umfasst. Jetzt stehen diese Funktionen auch für alle

iOS- und Android-Geräte und die darauf installierten Apps zur Verfügung - genau

wie für andere Endpunkte, On-Premises-Geräte sowie Cloud-, Container-, OT- und

IoT-Assets.





"Der Missbrauch mobiler Geräte als Bedrohungsvektoren hat exponentiellzugenommen, insbesondere aufgrund der vermehrten Remote-Arbeit im Zuge derPandemie. Deshalb freue ich mich, dass Qualys seine hervorragendeCloud-Agent-Unterstützung jetzt auch auf Android- und iOS-Geräte ausweitet. Sokann ich die mobilen Geräte in mein Schwachstellenmanagement-Programmeinbeziehen und erhalte die nötige Übersicht, um mobile Bedrohungen proaktiv zuentschärfen", so Suhail Muhammad, SOC-Manager bei einer internationalenHilfsorganisation.Qualys VMDR for Mobile Devices bietet:Umfassende Inventarisierung von mobilen Geräten und Anwendungen - Die Lösungermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf alle Android- und iOS/iPadOS-Geräte imUnternehmen, einschließlich der installierten Apps. Die Inventarisierung liefertdetaillierte Informationen zu Hunderten von Datenpunkten für Mobilgeräte. Dazuzählen unter anderem der Gerätetyp, die Betriebssystemversion, die installiertenApps, der EOL-Status, der Gerätestandort und die CA-Zertifikate.Kontinuierliche Schwachstellenanalysen - Der schlanke Qualys Cloud-Agent nutztdie branchenweit umfassendste Signaturdatenbank, um Schwachstellen in denGeräten, Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerken in Echtzeit aufzuzeigenund zu analysieren. Qualys korreliert die Schwachstellen automatisch mit denentsprechenden App-Versionen. Das erhöht die Genauigkeit und erspart den Teamsdie zeitaufwändige manuelle Suche und Zuordnung von Schwachstellen.Echtzeit-Überwachung auf Fehlkonfigurationen - Um durchgehende Sicherheit zugewährleisten, kann das Schwachstellenmanagementprogramm um die kontinuierlicheÜberwachung kritischer Konfigurationen mobiler Geräte erweitert werden, gemäßden Best Practice-Empfehlungen der NSA und des CIS (verfügbar ab Q2 2021).Integrierte Steuerung von Reaktionsmaßnahmen und Patches - Mit soforteinsatzbereiten Over-the-Air-Sicherheitskontrollen können die Teams bestehendeProbleme auf allen anfälligen mobilen Geräten gleichzeitig beseitigen. So könnensie beispielsweise gefährdete Apps deinstallieren oder aktualisieren, Benutzerwarnen, Geräte zurücksetzen oder sperren und Passcodes ändern. Darüber hinauskann Qualys Reaktionsmaßnahmen orchestrieren, wie etwa die Bereitstellungaktualisierter App-Versionen aus dem Google Play Store oder die Deinstallationanfälliger Apps, um die Problembehebung zu beschleunigen."Was Sie nicht kennen und nicht sehen, können Sie auch nicht schützen. So kannein einziges ungeschütztes Gerät oder eine unsichere mobile App das gesamteUnternehmen in Gefahr bringen", betont Philippe Courtot, Chairman und CEO vonQualys. "VMDR for Mobile Devices basiert auf der FedRAMP-autorisierten QualysCloud-Plattform und befähigt die IT- und Sicherheitsteams, alle mobilen Geräteund die darauf installierten Apps laufend zu inventarisieren. So können dieTeams jetzt auf einer einzigen Oberfläche Übersicht über die Schwachstellen undFehlkonfigurationen in ihrer gesamten Umgebung gewinnen, einschließlich Servern,Workstations und mobilen Geräten."VerfügbarkeitQualys VMDR for Mobile Devices (http://qualys.com/vmdr-mobile-devices) ist absofort als Standalone-Version oder als Teil von Qualys VMDR verfügbar. Preis: ab60$ pro Device pro Jahr. Um die Lösung 30 Tage kostenlos zu testen, besuchen Siebitte https://qualys.com/try-vmdr-mobile-devices .Pressekontakt:Kafka KommunikationUrsula Kafka+49 89 747470-580mailto:info@kafka-kommunikation.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/54173/4839797OTS: Qualys