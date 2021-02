Anmerkung der Redaktion: Nach dem herausragenden Jahr 2020 für Plug Power, werden aktuell weiterhin neue Maßstäbe gesetzt und die Aktie befindet sich auf einem Rekordniveau. Die Chancen, dass Plug Power auch 2021 zu den großen Favoriten gehört, ist sehr hoch. Unser aktueller Sonderreport behandelt die Aktien mit den größten Gewinnchancen in diesem Jahr. Hier geht’s zum Download.

Der Aufschwung von Plug Power ist weiter unaufhaltsam! Derzeit kann der Brennstoffzellenhersteller aus den USA davon profitieren, dass die Aktie bald in den MSCI World aufgenommen werden wird. Das zeigt, welche langfristigen Potenziale diese Aktie beinhaltet und dass man sich sicher sein kann, weiterhin von dieser Aktie zu profitieren. Was für ein Aufstieg!

Plug Power hat es also geschafft, sich mit seinem nachhaltigen Geschäftsmodell und seinem enormen Wachstum unter die Großen der Branche zu mischen. Das sollte als klares Kaufsignal für alle Anleger verstanden werden! Hier wird eine ganze Menge noch drin sein, wenn diese Aktie in so einen wichtigen ETF aufgenommen werden kann. Plug Power ist ein Big Player!

Jetzt ist natürlich die wichtigste Frage für die Anleger von Plug Power, wie weit es hier noch nach oben gehen kann. Die Aktie weiß immer mehr zu überzeugen und nimmt weitere Kursziele in Angriff. Stand jetzt kann man heute auch wieder ordentliche Gewinne abgreifen, denn der Kursgewinn beträgt bereits 3,06 Prozent und 1,59 Euro! Somit steigt der Kurs auf 53,59 Euro!

