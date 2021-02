EW GROUP übernimmt Hygiena von Warburg Pincus; durch die Transaktion entsteht ein führendes Unternehmen in den Bereichen Lebensmittel-, Veterinär- und Umweltdiagnostik.

Visbek, Deutschland / Camarillo, CA, USA (ots) - Die EW GROUP, eine weltweit

tätige Unternehmensgruppe im Bereich der Tiergenetik, -gesundheit und -ernährung

sowie der Veterinär- und Food-Diagnostik, hat heute die erfolgreiche Übernahme

von Hygiena, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Lebensmittel-

und Umweltdiagnostik, bekanntgegeben. Finanzielle Details zur Akquisition wurden

nicht veröffentlicht. Das Closing der Transaktion wird für März 2021 erwartet.



Hygiena, mit Sitz im kalifornischen Camarillo, ist weltweit an 9 Standorten

tätig und entwickelt und vertreibt Lösungen im Bereich der Lebensmittel- und

Umweltdiagnostik. Das Unternehmen bedient mehr als 10.000 Kunden in über 100

Ländern. Der Fokus von Hygiena liegt auf der Herstellung von genauen, schnellen

und einfach anzuwendenden Diagnosetests. Das Unternehmen unterstützt seine

weltweite Kundschaft zudem durch eines der erfahrensten technischen

Expertenteams weltweit.





"Seit mehr als zwei Jahrzehnten arbeiten wir bei Hygiena daran, unseren Kundendie weltweit führenden Diagnostiklösungen und den besten technischen Service zubieten. Die neu begründete Partnerschaft mit der EW GROUP wird unser Wachstummassiv beschleunigen, unsere weltweite Position stärken und unserProduktportfolio zum Wohle unserer Kunden stark erweitern", zeigt sich StevenNason, CEO von Hygiena, begeistert. "Ich hätte mir kein besseres Ergebnis fürHygiena und unsere Mitarbeiter wünschen können. Wir sind sehr froh, unsere Zielenun innerhalb der EW GROUP verwirklichen zu dürfen und freuen uns auf dieZusammenarbeit mit den Teams von BioChek und Biotecon. In diesem Zusammenhangmöchte ich mich auch bei Warburg Pincus für die vertrauensvolle Zusammenarbeitsowie die wertvolle strategische Unterstützung in den letzten viereinhalb Jahrenbedanken."Im Zuge der Transaktion werden die Unternehmen BioChek und Biotecon, jeweilsTochtergesellschaften der EW GROUP, unter dem Dach der Hygiena Groupzusammengeführt. BioChek ist ein globales Unternehmen für Veterinärdiagnostik,Biotecon ein Innovator in den Bereichen PCR, GMO, ID und Umweltdiagnostik. Durchden Zusammenschluss wird das Produktportfolio von Hygiena um die BereicheMolekulardiagnostik, Probenaufbereitung und das neue Feld derVeterinärdiagnostik erweitert."Wir sind sehr froh, Hygiena als ein neues Mitglied in unserer EW GROUP-Familiebegrüßen zu dürfen. Unter der hervorragenden Führung von Steven Nason und seinemTeam hat sich Hygiena zu einem der führenden Unternehmen in der Lebensmittel-und Umweltdiagnostik entwickelt", so Jan und Dirk Wesjohann, Geschäftsführer derEW GROUP. "Wir sind überzeugt, dass wir durch die Kombination von Hygiena mit