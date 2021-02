Europäische Start-ups erreichen mit gleicher Wahrscheinlichkeit einen Unicorn-Status wie Start-ups in den USA / Chancen am Kapitalmarkt nutzen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Die Zahl der europäischen Unicorns steigt: Statistischbetrachtet erreichen Start-ups aus Europa inzwischen mit gleicherWahrscheinlichkeit eine Bewertung von einer Milliarde USD wie Start-ups in denUSA. Zu diesem Ergebnis kommt ein aktueller Report des Deutsche Börse VentureNetworks, der in Kooperation mit dem Datenanbieter Dealroom entstanden ist.Viele Unicorns im DACH-Raum sind jedoch weiterhin zunehmend von internationalenInvestoren abhängig.Obwohl Venture Capital (VC) Funds im DACH-Raum Gelder in Rekordhöhe einsammeln,übersteigt die Kapitalnachfrage weiterhin das Angebot in Europa. Die Folge: Mitjeder Finanzierungsphase nimmt der Anteil inländischer Investoren weiter ab.Während es in den frühen Phasen noch rund 67 Prozent inländisches Kapital sind,schrumpft der Anteil bei späteren Finanzierungsrunden auf etwa 12 Prozent.Start-ups blicken deshalb über Europas Grenzen hinaus, um sich Kapital zubeschaffen. "Wir müssen es schaffen, weiteres Kapital in Deutschland zumobilisieren, um die Finanzierungslücke in der Spätphase bis hin zu einemmöglichen Börsengang zu schließen", sagt Peter Fricke, Leiter des Deutsche BörseVenture Networks. "Das ist ein erster wichtiger Schritt, damitWachstumsunternehmen die Chancen des heimischen Kapitalmarkts besser nutzenkönnen."Die Finanzierungslandschaft in der DACH-Region und EuropaDas Tech-Ökosystem im DACH-Raum hat sich in den letzten fünf Jahren starkentwickelt. Der Gesamtwert des Tech-Ökosystems wuchs zum Jahresende 2020 auf 264Mrd. Euro (2015: 62 Mrd. Euro). Gemessen am Unternehmenswert hat sich auch dasVerhältnis von privaten zu gelisteten Unternehmen deutlich verändert. Währendder Anteil börsennotierter Tech-Unternehmen 2015 noch bei 27,5 Prozent lag, sindes 2020 bereits 47 Prozent. Gemessen am Unternehmenswert ist damit heute knappdie Hälfte der Tech-Unternehmen, die seit 2000 gegründet wurden, an der Börsegelistet.Darüber hinaus zeigt sich, dass die europäischen VC-Investitionen im Jahr 2020mit 38 Mrd. Euro fast auf dem Vorjahres-Rekordniveau von 38,3 Mrd. Euro liegen.Ein Großteil des von VCs investierten Kapitals floss dabei nach Berlin:Start-ups aus der Hauptstadt erhielten seit 2016 rund 12 Mill. Euro. Davor liegtauf Platz eins mit rund 33 Mill. Euro London.Viel Potential für neue UnicornsIn der DACH-Region wachsen erfolgreiche Tech-Unicorns heran. Denn dieWahrscheinlichkeit, als Start-up aus der DACH-Region zum Unicorn zu werden, istgenauso hoch wie die von Start-ups in den USA. Das geht aus einer Analysehervor, bei der sich vergleichbare Konversionsraten ergaben (EU: 1.2%, DACH: