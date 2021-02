Eat Beyond erweitert sein Portfolio und beteiligt sich an „Zoglo’s Incredible Food“

Vancouver, British Columbia – 16. Februar 2021 – Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) („Eat Beyond“ oder das „Unternehmen“), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass sich das Unternehmen an der aktuellen Seed-Finanzierungsrunde der Firma Zoglo’s Incredible Food Corp. („Zoglo’s“) beteiligt und damit Unternehmensanteile erworben hat. Zoglo’s plant in den kommenden Monaten einen Börsengang, der über einen Börsenmantel (Reverse Takeover) erfolgen soll. Aus heutiger Sicht will sich Eat Beyond durch die Teilnahme an der nächsten Finanzierungsrunde – der „Börsenrunde“ – weitere Anteile an Zoglo's sichern.

Zoglo’s ist ein Marktführer, der schon seit mehr als 25 Jahren koschere, pflanzliche Produkte anbietet und nun bereit ist, auch in den Massenmarkt einzusteigen. Das Produktsortiment der Firma umfasst mehr als 14 Produkte auf Basis von pflanzlichen Proteinen, darunter auch pflanzlicher Fleischersatz, Vorspeisen und Veggie-Produkte mit konzentrierten, gentechnikfreien Pflanzenproteinen, die reich an Vitaminen C und A, Eisen, Kalzium, Kalium und Folsäure sind. Die Produkte der Firma überzeugen auch mit einem hohen Anteil an Ballaststoffen, Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien.

„Wir freuen uns sehr darauf, mit Zoglo’s zusammenzuarbeiten und die Expansionspläne dieser Firma zu unterstützen. Zoglo’s kennt die Bedürfnisse seiner Kunden in puncto Qualität, Nährstoffgehalt und Geschmack sehr genau“, erläutert Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. „Eine Marke mit einer so beeindruckenden Erfolgsbilanz hat beste Chancen. Aus unserer Sicht birgt die geplante Einführung im Food-Service-Sektor ein enormes Erfolgspotenzial.“

Die Produkte von Zoglo's sind derzeit bei großen Einzelhandelsketten wie Walmart, Shoppers Drug Mart, Sobeys und Loblaws erhältlich. Damit sichert sich Zoglo's auch einen Platz unter den führenden Markenherstellern von pflanzlichen Produkten wie „Beyond Meat“, „Impossible Foods“ und „The Very Good Butchers“.

Im Food-Service-Sektor werden eiweißreiche Veggie Burger, Nuggets und fleischlose Wurstersatzprodukte, wie sie auch Zoglo’s anbietet, immer beliebter. Schnellrestaurants sind in den Vereinigten Staaten und Kanada der größte Markt für vorgefertigte Veggie-Burger; und in genau dieses Marktsegment will Zoglo's expandieren.