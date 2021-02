The Grounds Real Estate Development hat die Platzierung einer Wandelanleihe abgeschlossen. Laut Angaben des Immobilien-Unternehmens vom Dienstag „liegen nach Ablauf der Bezugsfrist (1. Februar bis 15. Februar 2021) und der anschließenden Privatplatzierung Zeichnungsanmeldungen für sämtliche 12.000 Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennwert von EUR 12.000.000 vor”.Die Emission sei deutlich überzeichnet, so The Grounds. Für ...