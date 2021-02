 Celltrion Healthcare erhält Zulassung der Europäischen Kommission für das erste hochkonzentrierte, niedrigvolumige und citratfreie Adalimumab- Biosimilar Yuflyma (CT-P17)

Celltrion Healthcare gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission am 11. Februar die Marktzulassung für das Adalimumab-Biosimilar Yuflyma (CT-P17) bei allen 13 vorgesehenen Indikationen zur Behandlung verschiedener chronischer Entzündungskrankheiten im Bereich der Rheumatologie, Gastroenterologie und Dermatologie erteilt hat.

Die EU-Zulassung von Yuflyma folgt der Empfehlung zur Marktzulassung, die der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) im Dezember 2020 ausgesprochen hatte. Die Marktzulassung beruht auf analytischen, präklinischen und klinischen Studien, die zeigen, dass Yuflyma im Hinblick auf Sicherheit, Wirksamkeit, Pharmakokinetik/Pharmakodynamik und Immunogenität bis zu 24 Wochen1 bzw. bis zu 1 Jahr2 nach der Behandlung mit dem Referenzprodukt Adalimumab vergleichbar ist. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Zulassungsstudie wurde eine hochkonzentrierte Formulierung von Yuflyma mit kleinerem Volumen (40 mg in nur 0,4 ml)für den Einsatz in der Europäischen Union (EU) bei Patienten mit den 13 folgenden chronisch-entzündlichen Erkrankungen zugelassen: rheumatoide Arthritis (RA), juvenile idiopathischer Arthritis (JIA), ankylosierende Spondylitis (AS), axiale Spondyloarthritis ohne röntgenologischen Nachweis von AS (nr-axSpA), psoriatische Arthritis (PsA), Psoriasis (Pso), pädiatrische Plaque- Psoriasis (pPs), Hidradenitis suppurativa (HS), Morbus Crohn (CD), pädiatrischer Morbus Crohn (pCD), Colitis ulcerosa (UC), Uveitis (UV) und pädiatrische Uveitis (pUV).

„In Europa machen laut Daten von IQVIA hochkonzentrierte Formulierungen 60 Prozent des Adalimumab-Gesamtmarkts aus. Mehr als 90 Prozent des ursprünglichen Adalimumab-Marktes wurden bereits durch hochkonzentrierte Präparate ersetzt. Aufgrund der hohen Konzentration, des niedrigen Volumens und kann Adalimumab zumindest die Therapietreue verbessern. Daher haben wir uns auf die Entwicklung eines hochkonzentrierten Biosimilars konzentriert, um eine wesentliche Alternative für die Adalimumab-Behandlungskategorie zu bieten“, so Dr. HoUng Kim, Ph.D., Head of Medical and Marketing Division bei Celltrion Healthcare. „Beim Verabreichungsgerät haben wir darauf geachtet, dass es sowohl für die Patienten als auch für die Anbieter leichter anzuwenden ist, indem wir die Nadelgröße (29G), eine latexfreie Ausführung zur Senkung des Allergierisikos und eine lange Lagerzeit bzw. Haltbarkeit von 30 Tagen bei Raumtemperatur gewählt haben.“