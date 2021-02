Die Wetterkarten für Texas und weite Teile der USA zeigten nichts Ermutigendes: eiskaltes Winterwetter mit all seinen Folgen. Ein arktischer Wintersturm fegte am vergangenen Wochenende von Nord nach Süd quer durch die USA, eine massive Kaltluftzone steht über dem Land. In weiten Teilen des Landes herrscht Frost, die Temperaturen fielen im Mittleren Westen unter den

Der Beitrag Eisige Temperaturen, Millionen Haushalte ohne Strom erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Holger Douglas.