Traumhaus baut neues Fertigteilewerk

Die m:access-notierte Traumhaus AG startet mit dem Bau ihres geplanten Fertigteilewerks in Kruft. Entstehen soll eine 2.250 qm großen Produktionshalle, die im Spätsommer 2021 fertiggestellt werden soll. Die Investition in das neue Werk soll eine größere Effizienz ihrer Arbeitsabläufe und damit eine Steigerung des Gewinns bringen.„Mit der Investition in das Fertigteilewerk gelingt es uns, die Qualität unserer Häuser durch ...