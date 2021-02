Anlegerverlag BioNTech: das wars jetzt endgültig! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.02.2021, 15:48 | 190 | 0 | 0 16.02.2021, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktie von BioNTech hängt in den letzten Tagen in einem kontinuierlichen Abwärtstrend fest, aus dem man nicht ausbrechen kann. Hier werden positive Schlagzeilen benötigt, um das Interesse an der Impfstoff-Aktie wieder zu erwecken. Wenn das gelingen kann, stehen BioNTech wieder alle Türen offen! Also schnell in Stellung bringen, um die Gewinne einzusacken! Anleger-Tipp: BioNTech kann in diesen Tagen auf dem Aktienmarkt nicht wirklich überzeugen! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken. Das Mainzer Unternehmen BioNTech, was eigentlich den bekanntesten und wirksamsten Impfstoff auf dem Markt anbieten kann, gerät momentan ordentlich ins Schlingern. Wird man sich aus dieser Lage wieder befreien können? Das Impfen in Deutschland eher schleppend, was wohl auch am Aktienkurs der Impfstoff-Aktien ausgelassen wird. Diese können aber meist nicht wirklich viel dafür! BioNTech sollte also weiterhin eine Aktie mit großem Potenzial sein. Die derzeitige Lage könnte ein guter Moment für den Einstieg sein, denn BioNTech kann dieses Jahr große Umsätze vermelden und hat dabei staatliche Unterstützung auf seiner Seite. Heute macht die Aktie einen Kursabsturz um 0,53 Prozent und 0,51 Euro. Der Kurs liegt somit bei einem neuen Wert von 96,50 Euro! Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.



