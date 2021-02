Sachsen erweitert Einreisemöglichkeit für Berufspendler Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 16.02.2021, 16:05 | 41 | 0 | 0 16.02.2021, 16:05 | DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsen erweitert die Einreisemöglichkeiten für Berufspendler aus Tschechien. Über eine entsprechende Änderung der Quarantäneverordnung informierte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden. Während bislang Pendler in den Bereichen Medizin und Pflege sowie Nutztierhaltung und Güterverkehr trotz verschärfter Kontrollen einreisen konnten, betrifft das nun auch andere Branchen. Die Regelung soll bereits ab Mittwoch gelten. Bedingung ist ein negativer Corona-Test bei Einreise, eine tägliche Testung und eine amtliche Bescheinigung, die von den Landkreisen und kreisfreien Städten ausgestellt wird. Von der Quarantänepflicht sind auch Menschen befreit, die aus humanitären Gründen nach Sachsen einreisen - das betrifft etwa Verwandte ersten Grades bei einem Todesfall. Aus Angst vor der britischen Corona-Variante hatte die Bundesregierung Tschechien zum Virusvariantengebiet erklärt und seit Sonntag stationäre Grenzkontrollen eingeführt./jos/DP/fba





